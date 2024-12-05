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陸若軍演「雙城論壇有變數？」　陸委會僅強調：交流氣氛要好

▲▼ 陸委會發言人梁文傑（2024.12.5） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會發言人梁文傑。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

2024年台北上海雙城論壇將於17日登場，上海市由由副市長華源帶隊出席，陸委會也證實昨天已經收到對方送件。外界大陸若真的執行軍演，是否雙城論壇有變掛？陸委會發言人梁文傑今（5）日只表示，溝通交流氛圍要好，希望對方來台參加雙城論壇要符合作客人的道理，我方也會「待客之道」來交流。

今年雙城論壇主題為「智慧治理，永續未來」，持續推動「雙城好、兩岸好」的目標。台北市政府發言人殷瑋也說明，此次上海主團16日抵達台北，來台時間縮短至16日、17日，確定會有參訪行程，但目前相關程序、名單等細節待中央審核。

由於賴清德總統出訪過境美國引起對岸不滿，外媒報導分析指出可能有軍演來反制我方，是否會影響雙城論壇舉行？梁文傑僅表示，「溝通交流氣氛好，如果氣氛不好，這樣的交流不會很健康。」

他也強調，對於雙城論壇樂觀其成，希望對方來台灣作客，要和符合做客人的道理，我方也會進到待客之道。「如同我們的官員如果到大陸去，也會進到做客人的道理。」

談及大陸官員來台可能說「兩岸一家親」等言論，是否觸及政治敏感性？梁文傑指出，兩岸打交道多年，什麼話能說，什麼話不能講，大家心中都會有一把尺。

他也強調，只要有涉及政治的言論，不要傷害台灣的地位的說法，對於各種兩岸交流都十分歡迎。

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