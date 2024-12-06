飛機高空遇雷擊！駕駛艙「擋風玻璃裂開」　緊急返航降落

▲洛根航空（Loganair）一架飛機起飛後遭到雷擊，駕駛艙擋風玻璃出現裂痕。（示意圖／Loganair）

記者王佩翊／編譯

蘇格蘭洛根航空（Loganair）一架原定5日從曼徹斯特飛往阿伯丁的飛機在高空中遭遇雷擊，駕駛艙的擋風玻璃瞬間被轟出裂痕，機長隨即發出緊急警報，並折返回到曼徹斯特機場降落。所幸該起事故並未造成機上乘客與機組人員傷亡。

根據《太陽報》報導，洛根航空LM26航班5日下午4時35分從曼徹斯特機場起飛，原定當天下午5時30分就會抵達阿伯丁機場。然而飛機起飛僅10分鐘，就突然在斯基普頓（Skipton）上空時發出緊急警報，並迅速掉頭返回曼徹斯特機場。

▲飛機最後返航降落於曼徹斯特機場。（示意圖／Loganair）

根據航班追蹤網站FlightRadar24的數據，LM26下午4時45分開始折返，並在下午5時前安全降落於曼徹斯特機場。根據調查，當時機長發出7700緊急代碼，表示機上出現狀況需要優先降落。

X帳號「Flight Emergency」事後公開了這次緊急降落的原因，他們指出，LM26的駕駛艙擋風玻璃疑似因為遭受雷擊受損，並出現裂痕，所幸機上乘客和機組人員的安全沒有受到威脅。

洛根航空證實這項說法並表示，飛機已在緊急情況下順利降落，所有乘客和機組人員均安全無恙。洛根航空發言人指出，事故原因是雷擊造成擋風玻璃破裂，而他們也已經替機上乘客做好後續安排，以確保所有人都能順利抵達目的地。