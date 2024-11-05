雷擊打中球場炸出火光1死　8球員「集體倒地」恐怖畫面曝光

▲雷擊命中球場。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

秘魯3日一場足球賽遭雷擊，多人受傷住院，其中一名39歲球員據信當場過世。依據曝光的影片，可見當時多人集體倒地。

每日郵報、太陽報報導，當時這場球賽才剛因天氣狀況暫停，隨著風暴加劇，場上球員邁開步伐離開球場，沒想到一陣雷擊直接打下來，現場爆出巨響，大約8名球員同時倒地。

▼以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

(1/4) Tragedia en Chilca, Huancayo: Un rayo cobró la vida de un jugador de fútbol y dejó heridos a otros cinco durante un partido. Mis condolencias a las familias afectadas. #Huancayo #Chilca #Rayos pic.twitter.com/Wu3FqotNK4 — Lucho Duarte (@luchitobass) November 4, 2024

39歲球員何塞（Jose Hugo de la Cruz Meza）據信當場過世，40歲守門員胡安（Juan Chocca Llacta）是遭受直接雷擊的人之一，嚴重燒傷。另外，兩名14歲與16歲少年以及另一人被送往醫院，目前情況穩定。

在雷擊事件發生後，比賽立刻取消。相關人員宣稱，何塞是因為當時有配戴金屬飾品喪命。