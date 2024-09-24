客機發「7700緊急代碼」急轉降！　男乘客心臟驟停機上身亡

▲ Jet2航空乘客在機上死亡，圖非事發航班。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國廉航Jet2一架航班發生意外，從保加利亞起飛後一名男乘客突然身體不適，心臟驟停當場死亡，飛機也被迫緊急降落最近的德國機場。

綜合《太陽報》，事發的LS3214航班16日下午約1時從保加利亞布爾加斯出發，原定飛往英國利物浦，但起飛約2小時後一名男乘客出現異狀，當場心臟驟停。

當時這架波音737客機約在2萬3000英呎高度飛行，機長得知狀況後發出代表緊急狀況的7700代碼，改變航線降落德國科隆機場，當時地面已有醫療團隊待命，機組員和其他乘客也盡力搶救，但這名男乘客仍宣告死亡。

Jet2發言人證實，該航班因一名乘客需要醫療協助而轉降科隆，「遺憾的是這名乘客不幸去世」，並向死者遺屬致哀。