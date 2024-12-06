賴清德在馬紹爾寫簡體字！　陳玉珍：他是不是被統戰了？

▲賴清德離開馬紹爾親筆寫下兩句話。（圖／記者崔至雲翻攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德出訪南太平洋友邦，在離開馬紹爾登機前，在機場寫下「連結海洋民主、攜手貢獻世界」，不過文中「攜手的攜」、「貢獻的獻」都是用簡體字。國民黨立委陳玉珍諷刺，一名復旦大學女同學脫口「中國台北」一詞，讓陸委會要懲處馬英九基因會，賴清德用了簡體字是不是也要懲處呢？賴是不是已經被統戰了？

馬英九基金會邀請陸生團來台，前幾天因復旦大學女學生宋思瑤一句「中國台北」引發風波，陸委對此將祭出行政處分。馬英九基金會執行長蕭旭岑及多位藍委今（6日）召開「請民進黨政府高抬貴手，不要對兩岸交流戒嚴」記者會，希望民進黨政府高抬貴手。

陳玉珍表示，中華民國是個民主自由的國家，台灣社會具有包容性社會，手無寸鐵女學生的一句話，讓陸委會說會嚴刑峻法的處分馬英九基金會，「我想要問，我們綠營對自己這麼沒有信心嗎？」，一的大陸學生用了習慣用語，就要懲罰馬英九基金會，那賴清德呢？

陳玉珍指出，賴清德在離開馬紹爾時，親筆寫下兩句話，「連結海洋民主，攜手貢獻世界」，其中，「攜手的攜」、「貢獻的獻」都是用簡體字，國安單位是否要調查？他是不是已經被統戰了？

陳玉珍說，大陸人用慣用語要被處罰，賴清德用了他所謂的敵方用字，是否該懲罰？媒體未來寫了不符合綠營的報導，是否也會被抓去問？在國際上寫簡體該當何罪呢？