巴拉圭驅逐中國外交官　賴清德：巴國給台灣的掌聲永遠都是最大

▲總統賴清德在帛琉與媒體茶敘。（圖／記者陶本和攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣友邦巴拉圭今驅逐1名參與聯合國教科文組織（UNESCO）會議的中國外交官，此人被控干涉巴拉圭內政，並敦促巴國斷絕與台灣的關係及長期友誼。對此，總統賴清德說，大家都很清楚，巴拉圭政府跟全國人民對民主的信仰是堅定不移的；他也分享，過去出訪巴拉圭時，當地人民聽到來自台灣，掌聲永遠都是最大聲的。

針對巴拉圭驅逐中國外交官，賴清德今（6日）透過出訪媒體茶敘時回應表示，「中國對世界各國採取威脅利誘，並不是新聞」，中國對待帛琉、對待巴拉圭的方式，或是對待其他國家，其實都是一樣。

「我看到巴拉圭政府發表的聲明是，中國的外交官已經侵犯到巴拉圭的內政。」賴清德說，大家也都很清楚，巴拉圭政府跟全國人民對民主的信仰是堅定不移的。

賴清德分享，過去曾經有幸擔任蔡英文總統的特使前往巴拉圭，參加貝尼亞總統的就職典禮，「他當著眾多巴拉圭的邦交國，出席他就職典禮的都是左派政府的總統或是總理，在就職演說當中有相當大的篇幅，當著這些朋友強調巴拉圭在他領導之下，堅守民主不會改變，會堅定跟台灣邦誼永固的立場不會改變」。

「我參加他們就職後的各項活動，人民也是一樣，聽到來自台灣，掌聲永遠都是最大聲的。」賴清德說，不管是巴拉圭或是今天的帛琉，他們國家的領導人跟人民表達的理念都是一樣，「我還是要強調，中國與其用威脅利誘，不如回到國際交流的正軌上，握緊拳頭不如張開雙手，這樣才能贏得國際社會的肯定」。

