誘15歲少女回家！要求按摩帶上床性侵　新加坡前教練判關33個月

▲前足球教練多次性侵15歲少女得逞。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名30歲前足球教練對15歲少女伸出狼爪，以免費個人訓練為由，引誘少女前往住處，多次性侵得逞，觸犯6項涉及性侵未成年人等罪，遭判坐牢33個月。

新加坡亞洲新聞台、8視界新聞網等報導，被告Clifford Tan Guang Wei是在2023年認識15歲少女，擔任她的足球教練，且在未通知家長與校方的狀態下，幫少女上免費個人訓練課程。少女在答應之後，兩人開始在被告住處附近球場上課，雙方互傳簡訊，被告還會帶她出去吃飯、打保齡球。

到了2023年3月16日下午這天，兩人見面之後，被告藉口忘記帶東西必須回到住處拿，要求少女陪她回家、進入他的臥房，趁機對她下手。已知兩人當時躺在床上，被告要求少女替他按摩，隨後發生更多親密行為，當時少女曾經開口拒絕，但最終仍發生性行為。

事發隔日，少女把整個經過告知朋友，儘管對方勸她報警處理，她卻因為喜歡上被告，所以沒有照做。在這之後，少女與被告發生至少2次性行為。被告於2023年4月11日落網，並自同月13日起被新加坡國家教練註冊處無限期停職。

法院5日宣判被告坐牢33個月。地區法官Christopher Goh指出，被告利用少女對他身為教練的信任，持續、預謀犯下罪行，透過帶她外出用餐等手段為犯罪行為埋下伏筆。