泰國、馬來西亞洪災釀30死！　未來幾天仍有強降雨

▲泰國南部近日遭遇連日暴雨，引發大規模洪災。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國南部近日遭遇連日暴雨，引發大規模洪災，造成至少29人死亡，超過3萬人被迫撤離家園。馬來西亞同樣受到洪災影響，上週有超過10萬人被迫撤離家園，

根據《法新社》報導，洪水重創泰國及鄰國馬來西亞，兩國政府均已啟動緊急應對措施，設置臨時避難所並制定疏散計劃。泰國官方4日表示，此次洪災集中影響了北大年府、那拉提瓦府、宋卡府和也拉府等地，這些地區的災情尤為嚴重。

▲泰國南部洪災死亡人數已上升至29人。（圖／路透）



泰國災害管理局表示，截至4日上午，洪災死亡人數已上升至29人，較前一日報告的25人增加了4人。

為應對洪水，泰國政府部署了救災隊伍，並為每個受災省份提供了5000萬泰銖（約新台幣4736萬元）的抗洪資金。同時，當局向受影響的家庭發放了每戶9000泰銖（約新台幣8524元）的賑災補助金。

儘管部分地區的水位已有所下降，但當局預測未來降雨量將增加，山洪和進一步洪水的風險仍然存在。為此，救災單位已準備了避難所、抽水設備、運輸車輛及救援船，隨時應對可能出現的災情。泰國氣象部門也對南部發布了大雨和洪水警告。

▲馬來西亞同樣受到洪水影響，上週超過15萬人撤離家園。（圖／路透）



鄰國馬來西亞同樣受到洪水影響，上週超過15萬人撤離家園。然而，截至4日，撤離人數已減至6.4萬，死亡人數也由原先的5人調整為2人，當局並未說明死亡數據變化的原因。

雖然這一地區每年都會經歷季風降雨，但科學家表示，氣候變化導致了更為強烈的天氣模式，這增加了破壞性洪災的可能性。

來自馬來西亞東北部吉蘭丹州（Kelantan）的一名小吃攤販納威（Nazri Nawi）表示，這次的損失比2014年的洪災更加嚴重，他的攤位被毀，不得不從零開始重建，「現在我什麼也做不了，如果沒有幫助，我甚至不知道該如何重新開始。」