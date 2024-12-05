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朱學恒強吻鍾沛君遭判11月不上訴　再被求償500萬12／31宣判

▲▼名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，被起訴強制猥褻罪嫌，台北地院19日辯論終結，朱不回應發問，鍾受訪表示「相信總有一天，會天亮！」（圖／記者黃哲民攝）

▲名嘴朱學恒（中）涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，二審高院日前依強制猥褻罪酌減改判為11月徒刑，朱聲明不上訴，若就此定讞將入獄服刑。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴朱學恒被控前年（2022年）在聚餐場合，酒後趁獨處空檔涉2度強吻台北市議員鍾沛君，刑案一審依強制猥褻罪判刑1年2月、二審日前酌減改判為11月徒刑，朱PO文聲稱不會上訴，鍾另提附帶民事求償500萬元，台北地院今（5日）辯論終結，訂於本月（12月）31日上午宣判。

鍾沛君與朱學恒在求償案均沒出庭，各委任律師到庭攻防，法官採取不公開審理，期間並等候刑案二審調解結果。朱在刑案二審自稱深受煎熬、對鍾所受損害感到愧疚，「為節省司法資源，願當庭認罪，盼從輕處罰，會盡量補償鍾，也願捐助社會弱勢，希獲附條件緩刑」。

▲▼名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，被起訴強制猥褻罪嫌，台北地院辯論終結後，鍾沛君受訪表示「相信總有一天，會天亮！」 。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員鍾沛君（中）對朱學恒提起附帶民事求償500萬元。（資料照／記者黃哲民攝）

刑案二審調解時，朱學恒先出價150萬元外加道歉求和解，後加碼到賠償200萬元，但不願依照鍾沛君提出的文字內容道歉，而是自行上網張貼公開道歉信，雙方最後調解破局，鍾更在開完庭受訪時，痛批朱「我不是商品，不要用價碼來羞辱我」等語。

鍾沛君在刑案二審指出，自己的工作須大量接觸陌生人，遭遇本案後的日子非常難熬，只要有人突然靠近，她就不由自主冒冷汗、心跳加快甚至耳鳴，有一次單獨拜訪1位男性長輩，對方突然起身朝她走來，「我清楚記得我的太陽穴跳到幾乎爆裂」。

刑案二審法官認為朱學恒本案犯行，已造成鍾沛君嚴重心理創傷，且朱在一審不認罪、態度不佳，但朱上訴二審態度轉變願認罪、也試圖和解，雖沒談成，仍非「毫無認錯道歉及賠償誠意」，因此酌減改判為11月徒刑，只是依舊不准緩刑。

朱學恒所涉犯強制猥褻罪可上訴第三審，他在二審判決後，於個人臉書PO文表示「本人坦然接受本案判決結果，深自反省懺悔，並不會再上訴消耗司法資源」，意指將入獄服刑。鍾沛君在刑案一審審理中提起附帶民事求償500萬元，移由民事庭審理，訂於12月31日上午11點宣判。

本案源於去年（2023年）6月8日，鍾沛君在臉書po文揭露前年（2022年）8月6日，和朱學恒與現任國民黨不分區立委陳菁徽等人吃晚餐，遭朱酒後趁獨處空檔，無預警強吻她還揚言「反正妳明天也不會記得」，她呆坐原位、「千百個問號在腦中翻騰」，不料朱竟又走來，肆無忌憚再次強吻她。

鍾沛君公布朱學恒事後用手機打字切結書道歉內容，包括「因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」、「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾。以上承諾若有任何違背，願意接受最嚴厲之處罰」等語。

但朱學恒後來被鍾沛君要求手寫切結書時，刻意漏掉「主動摟抱及親吻」等關鍵字句，去年6月又毀諾跟鍾出席同1個政論節目，暢談當時大眾關注的#Metoo議題，激怒鍾揭發往事。

朱學恒開直播道歉，自稱餐會當時喝醉斷片、完全不記得，他的辯解引起眾怒和輿論圍剿，朱宣布取消所有直播與通告、無限期停止公眾活動，接著出招向檢方「告發自己」涉及「2023年6月8日鍾議員於Facebook所披露之事件」。

台北地檢署偵辦認為朱學恒本案對鍾沛君壓肩強吻，已非偷襲式的性騷擾，去年10月起訴朱涉犯法定刑6月以上5年以下徒刑、追訴權時效為20年的強制猥褻罪嫌。朱在刑案一審庭訊批法官審理不公，後批一審判決令他失望，「並有遭到汙衊之感」。

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