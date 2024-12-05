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1歲女嬰下體狂流血！X光驚見「有異物在動」　醫傻眼：水蛭鑽進去了

▲▼ 保溫箱,新生兒,嬰兒,助產護士,出生。（示意圖／CFP）

▲大馬一名女嬰下體持續流血，照X光後才發現她的體內竟有一隻水蛭。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞近來連續降下暴雨，引發10年來最嚴重水患。吉蘭丹一名母親發現，自水災發生以來，女兒的下體就頻繁流血，到診所檢查後，才發現女兒體內藏有一隻水蛭，懷疑女兒是在淹水區玩耍時，水蛭侵入體內所造成。

據《中國報》報導，這名1歲女童的母親表示，女兒自水災發生後，下體不時就會流出鮮血，常常需要更換尿布，情況十分讓人擔憂，於是她便帶女兒到診所求醫。

醫師為女童進行初步檢查後，並沒有發現明顯傷口，但由於流血原因無法解釋，因此醫生決定為女童進行X光掃描，進一步確認病情。令人震驚的是，X光片顯示，女童的體內有異物在移動，於是醫生立刻進行進一步檢查，最後才確認是一隻水蛭。

醫師解釋，水蛭進入體內的原因可能與女孩在水災期間的疏忽有關。當時，母親在女童未穿防護服的情況下，就放任她在淹水區玩耍，而受污染的水質可能使水蛭侵入體內，並造成後續問題。

隨後，醫師採用鹽水沖洗法，成功將水蛭從女童體內取出，也止住了她的出血問題。這起事件曝光後，瞬間引起廣泛關注，醫師也提醒家長在自然災害期間，應特別留意孩子的安全與健康，避免類似意外的發生。

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