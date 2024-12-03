雲林女議員車禍遭撞「最新傷況」曝！碎骨打到視神經　左眼近全盲

▲雲林縣議員陳芳盈車禍重傷，左眼近全盲。（圖／翻攝陳芳盈臉書）

記者王悉宇、莊智勝／雲林報導

雲林縣斗六市中興路11月24日晚間發生一起嚴重車禍，當時雲林縣議員陳芳盈及其陳姓助理騎著機車經過該處路段，遭一名蕭姓男子駕車逆向撞上，導致2人重傷送醫。今(3日)陳芳盈團隊在臉書曝光傷勢，表示陳雖然脫離險境，但仍有嚴重腦震盪，且因眼眶碎骨打到視神經，目前左眼仍近全盲，未來恐須長期復健。

▲當天晚間陳姓助理騎車載著陳芳盈外出跑行程，未料2人卻遭逆向轎車撞飛。（圖／記者王悉宇翻攝）

陳芳盈團隊全文：

謝謝所有愛護芳盈議員的好朋友的關心和集氣祈福，芳盈議員已脫離險境，至於她的健康現況，報告如下：

目前顱內出血的部分，已經控制住，無需開刀，但因嚴重腦震盪，至今仍有頭昏現象，伴隨的頭痛，目前仍需要用藥物控制，大部分的時間，仍需保持平躺姿勢，動作太大，仍會暈眩。

左眼視神經的部分，因遭重擊，眼眶有一塊碎骨打到視神經，雖經緊急開刀取出碎骨，但左眼仍近全盲，恐須長期醫療復健。

左額、左眼眶因骨裂移位，等左眼及顱內傷勢復原，還需開刀做顏面重整手術。

芳盈議員特別感謝台大醫療團隊的緊急搶救，讓她從這起遭受重創的車禍中，能將身體的傷害控制在最小的範圍，雖然未來還有很長的復健過程，相信只要完全配合台大醫療團隊的復健計劃，她有信心能夠恢復最好的體能狀態，繼續努力為雲林鄉親服務。

芳盈議員還要謝謝張麗善縣長和張嘉郡委員，在百忙之中，專程來到台大病房探視，嘉郡委員在芳盈車禍當天深夜得到消息後，就開始為芳盈的救治奔走，對於縣長為她的祈福，她非常感動，也請縣長放心，等她出院以後，她一定不會辜負大家的期望。

芳盈議員衷心感謝所有關心她、愛護他的好朋友們，她的身體也許無法恢復到車禍前的完整狀態，但她會更堅強地面對未來的人生，更努力地為需要她的鄉親服務。

芳盈議員特別感謝高金素梅委員和羅智強委員，在她發生車禍的第一時間、意識不清的時候，替她做了一個重大的醫療決定，她才得以安然度過這場生死交關的劫難。

她也要特別感謝蔡芳聰里長、曹嘉豪議員，還有她的團隊幕僚們，在車禍發生時，一整晚守護奔走，保住了她的性命。

還有太多太多芳盈想要感謝的人，她會在身體狀況稍好的時候，好好的、一一的，向大家致謝。

最後，芳盈也希望大家幫她的助理宜盈祈福，當天晚上，是宜盈騎機車載著她跑行程和選服，她們二人一起遭到逆向車輛撞擊，宜盈的大腿有15公分的撕裂傷，雖然緊急動了手術，但目前還需要很多的復健治療，希望大家一起為宜盈集氣。

芳盈也想和大家說聲對不起，她目前的狀況，很多事情還沒有辦法親自處理，只能透過團隊代勞。

再次謝謝大家的關心！