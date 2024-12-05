影射蘇治芬「光電黑金」　黃國昌挨告加重誹謗...結果出爐

▲蘇治芬(中)曾在立委王世堅(左起)、莊瑞雄、律師鍾信一、立委蔡易餘陪同下，到北檢控告黃國昌誹謗。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨立委黃國昌4月間在臉書評論麥寮光電案，指控民進黨前立委蘇治芬與前麥寮鄉長許忠富大搞黑箱，蘇治芬不滿被影射為黑金政治，提告誹謗，但台北地檢署調查，黃國昌是以質疑語氣發文，且有提出相關判決資料，內容並非全然無據，貼文內容未逾越合理評論範圍，5日處分不起訴黃國昌。

黃國昌是在麥寮鄉長補選期間，PO文「蔡英文的光電與蘇治芬的黑金」，指出針對民進黨2014年提名光電業者許忠富參選鄉長後，是如何與英系金主蔡宗融合作，把麥寮鄉四個區域提報為光電專區，再由蔡宗融拿下其中三個區域。

▲黃國昌因批評麥寮光電案出庭時稱遭濫訟。（資料照／記者劉昌松攝）

蘇治芬不滿被指與許忠富聯手踐踏麥寮民主、在埋寮大搞黑箱、替許忠富圍事，認為黃國昌影射她和民進黨與黑金政治有所關連，已經構成加重誹謗罪，大動作北上到台北地檢署按鈴提告。

檢察官調查，黃國昌的貼文主要是為了回應蘇治芬先前在社群媒體上的提問，且黃國昌在YouTube頻道上也有提出許忠富將麥寮嚴重地層下陷的地區提報為光電專區，以及另名鄉長林哲凌被控違反貪污案件的相關判決與新聞資料，已經符合查證要求。

加上蘇治芬曾公開表達支持許忠富參與民進黨內提名立委、以及林哲凌競選雲林口湖鄉長，黃國昌認為蘇治芬該為許、林事後所作所為負政治道德責任，並依個人主觀價值判斷在臉書貼文評論，沒有誹謗真正惡意，因此處分不起訴。