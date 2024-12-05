　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影射蘇治芬「光電黑金」　黃國昌挨告加重誹謗...結果出爐

▲▼蘇治芬(中)在立委王世堅(左起)、莊瑞雄、律師鍾信一、立委蔡易餘陪同下，到北檢控告黃國昌誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

▲蘇治芬(中)曾在立委王世堅(左起)、莊瑞雄、律師鍾信一、立委蔡易餘陪同下，到北檢控告黃國昌誹謗。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨立委黃國昌4月間在臉書評論麥寮光電案，指控民進黨前立委蘇治芬與前麥寮鄉長許忠富大搞黑箱，蘇治芬不滿被影射為黑金政治，提告誹謗，但台北地檢署調查，黃國昌是以質疑語氣發文，且有提出相關判決資料，內容並非全然無據，貼文內容未逾越合理評論範圍，5日處分不起訴黃國昌。

黃國昌是在麥寮鄉長補選期間，PO文「蔡英文的光電與蘇治芬的黑金」，指出針對民進黨2014年提名光電業者許忠富參選鄉長後，是如何與英系金主蔡宗融合作，把麥寮鄉四個區域提報為光電專區，再由蔡宗融拿下其中三個區域。

▲▼立委黃國昌因批評麥寮光電案被蘇治芬告妨害名譽出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃國昌因批評麥寮光電案出庭時稱遭濫訟。（資料照／記者劉昌松攝）

蘇治芬不滿被指與許忠富聯手踐踏麥寮民主、在埋寮大搞黑箱、替許忠富圍事，認為黃國昌影射她和民進黨與黑金政治有所關連，已經構成加重誹謗罪，大動作北上到台北地檢署按鈴提告。

檢察官調查，黃國昌的貼文主要是為了回應蘇治芬先前在社群媒體上的提問，且黃國昌在YouTube頻道上也有提出許忠富將麥寮嚴重地層下陷的地區提報為光電專區，以及另名鄉長林哲凌被控違反貪污案件的相關判決與新聞資料，已經符合查證要求。

加上蘇治芬曾公開表達支持許忠富參與民進黨內提名立委、以及林哲凌競選雲林口湖鄉長，黃國昌認為蘇治芬該為許、林事後所作所為負政治道德責任，並依個人主觀價值判斷在臉書貼文評論，沒有誹謗真正惡意，因此處分不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／史上最速「達陣百元ETF」出爐！
隔牆聽周杰倫開唱！大巨蛋餐廳「5家訂位全滿」
快訊／比特幣衝破10萬美元！　刷歷史新高
又是「喪屍」！　連掃17車撞進超商
最新民調！　73％民眾「支持彈劾尹錫悅」
稱「中國台北」遭行政處分　復旦女大生自責哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

翁茂鍾炒股獲判無罪定讞　檢察總長提非常上訴遭最高院駁回

撞死9歲童沒來告別式！肇事男深夜靈前放手寫信：原諒我的過失

台中婦遭反鎖陽台呼救沒人理　冒險爬牆下3樓腿軟終於被發現

影射蘇治芬「光電黑金」　黃國昌挨告加重誹謗...結果出爐

超貴薑母鴨！LEXUS駕駛拒酒測　慘遭拔牌吊照...再噴18萬

幫騙195萬元只拿到2000元　車手還要被關1年4個月

涉投資詐騙6000萬被拘提　「虛幣女神」胞兄遭聲押禁見

變態主任性騷4女學生「給妳吃糖」摸下體　遭解聘終身不任用

游泳教練沉14分鐘離奇溺斃！家屬悲慟返現場招魂　提9疑點要真相

A走報廢車床機台當廢鐵賣　陸官士官長、退役女士官被起訴

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

柳演錫激將法「讓蔡秀彬睡旁邊」　聽到她聲音超開心...嘴硬喊好醜XD

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

翁茂鍾炒股獲判無罪定讞　檢察總長提非常上訴遭最高院駁回

撞死9歲童沒來告別式！肇事男深夜靈前放手寫信：原諒我的過失

台中婦遭反鎖陽台呼救沒人理　冒險爬牆下3樓腿軟終於被發現

影射蘇治芬「光電黑金」　黃國昌挨告加重誹謗...結果出爐

超貴薑母鴨！LEXUS駕駛拒酒測　慘遭拔牌吊照...再噴18萬

幫騙195萬元只拿到2000元　車手還要被關1年4個月

涉投資詐騙6000萬被拘提　「虛幣女神」胞兄遭聲押禁見

變態主任性騷4女學生「給妳吃糖」摸下體　遭解聘終身不任用

游泳教練沉14分鐘離奇溺斃！家屬悲慟返現場招魂　提9疑點要真相

A走報廢車床機台當廢鐵賣　陸官士官長、退役女士官被起訴

翁茂鍾炒股獲判無罪定讞　檢察總長提非常上訴遭最高院駁回

上靈修課「喝青蛙毒液排毒」　女演員恐怖嘔吐腹瀉幾小時後死亡

嘉南藥理大學攜手中信　成立「台灣智慧醫藥管理大學聯盟」

撞死9歲童沒來告別式！肇事男深夜靈前放手寫信：原諒我的過失

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

雲科工秋季千人農博公園健走　踏出凝企業凝聚力

馬自達「BT-50皮卡車」改款！新增2.2柴油動力、折新台幣72.1萬起

林昱珉母感謝台東鄉親　早餐店連3天贈限量免費餐

拜登峰會睡著「閉眼1分鐘」畫面曝光　坦尚尼亞副總統正在講話

38名旅客疑集體跳機！韓國尋找失聯越南人　機上四成旅客不見

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

涉吳明達槍擊案！四海幫大哥國道遇劫重傷送醫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／24歲駕駛自撞橋墩無生命跡象　2男1女送醫

台南軍官性侵下屬！他崩潰求救：長官又來

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

瓊瑤淡水豪宅破億　曾說「人生已滿足」

即／台61重大車禍　死亡增至3人

調整稅收補健保財源　北市千人上街頭抗議

即／174線載1男1女自撞橋墩！　24歲駕駛傷重不治

小六生棒打老師！網紅師：道歉就得接受？

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

北市轎車撞進超商騎樓　撞擊畫面曝光　

更多熱門

相關新聞

獲不起訴　黃國昌要蘇治芬為濫訴道歉

獲不起訴　黃國昌要蘇治芬為濫訴道歉

民眾黨立委黃國昌4月在臉書指控，前民進黨雲林縣長蘇治芬替麥寮光電專區圍事，蘇治芬因此對黃國昌提告加重誹謗；但台北地檢署認為，黃發文內容屬可受公評之事，加重誹謗罪嫌不足，不起訴黃國昌。對此，黃國昌回應，北檢打臉蘇治芬與民進黨，濫訴無法遮掩民進黨政府的光電弊案跟黑金貪腐，若蘇還有做人基本廉恥，請為浪費司法資源道歉。

青鳥挺戒嚴　昌：跟自由民主宣戰

青鳥挺戒嚴　昌：跟自由民主宣戰

史上最大毒溫室3甲地全種大麻　市值10億

史上最大毒溫室3甲地全種大麻　市值10億

洪申翰明赴立院　黃國昌提醒：今下班前交出霸凌案調查報告

洪申翰明赴立院　黃國昌提醒：今下班前交出霸凌案調查報告

雲林女議員車禍！最新傷況曝　左眼近全盲

雲林女議員車禍！最新傷況曝　左眼近全盲

關鍵字：

蘇治芬黃國昌光電黑金雲林麥寮誹謗

讀者迴響

熱門新聞

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

好市多買新鞋　開盒竟噴出惡臭

民進黨戒嚴文挨轟　呱吉「1比喻」4000人讚爆

小六生棒打老師　自稱同校師「還原家長5波攻勢」

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

「瓊瑤經濟」賺入上億美金　捧紅中港台上百明星

獅10年約留陳傑憲！含選手、教練規劃

瓊瑤離世「翩然離去」　眾星哀悼

更多

最夯影音

更多

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面