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西門町萬年大樓「吉伊卡哇一番賞詐騙」　北市府出手：將稽查

▲▼ 萬年大樓求售 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲西門町萬年商業大樓。（資料圖／記者劉亮亨攝）

記者袁茵／台北報導

台北市西門町萬年大樓一間玩具店商家自製「一番賞」抽獎遊戲，但被民眾在臉書踢爆出現詐騙，吉伊卡哇的抽獎盒內沒有最貴2個獎項，氣到抽獎者打電話報警。對此，台北市商業處回應，針對類似「一番賞」內容物有無明確揭露，市府將於近期進行稽查。

關於西門町萬年大樓店家販售「一番賞」涉及詐騙，台北市商業處表示，目前為止並無接獲相關消費爭議或陳情；針對類似「一番賞」等內容物是否明確揭露，近期北市府相關單位將進行稽查，如查有缺失，商業處將輔導業者改善，若不改善，後續將依《消保法》規定裁罰，以維護消費者權益。

關於「一番賞」、扭蛋等為確實揭露機率、中獎商品狀況等正確販售資訊的行為，商業處可根據《台北市消費者保護自治條例第9條規定，要求業者應確實揭露正確販售資訊，倘不配合，則依同法第39條規定裁處。

而台北市法務局主任消保官楊麗萍5日回應，業者販售「一番賞」，應揭露各種獎項名稱、樣式、數量、是否混套，以及已抽出與剩餘的獎項及數量，若未正確揭露而有虛偽誤導隱匿情事，主管機關可要求業者改善，未改善者依《台北市消費者保護自治條例》可處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

楊麗萍提及，「一番賞」每套籤都有獨立序號，消費者可於消費前核對序號號碼，避免店家暗中混籤，並要求清點籤數，檢視與籤紙回收表上剩餘數量是否相符、序號是否一致。若業者標示有大獎但卻與實際不符，已涉嫌刑事詐欺，民眾可向警檢單位報案告發，權益因而受損的消費者並可向業者索賠。

有網友在臉書社團「吉伊卡哇chiikawa ちいかわ　資訊分享交流♪」發文表示，奉勸到萬年大樓玩自製一番賞時，務必要小心謹慎，就算是包套也要打開所有獎項，不要傻呼呼上當，因為有些一番賞裡面「根本沒有夢想」，導致許多人無形之中被黑心商人騙錢還不自知。

貼文一出，意外有不少人認出該間店家，紛紛留言指控「他幾乎都是賣盜版的東西欸！上次走過去看我有帶娃包然後說哇好可愛喔！直接塞一張盜版吉伊卡哇卡片給我」、「這間自製我抽過，當時中卡包，居然還是盜版的，從此以後不進去，原來根本還沒有大獎」、「這家很多盜版卡片。」

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