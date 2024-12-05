張惠妹是哪一族？蔣萬安糗答「阿美族」　原住民議員傻眼：你慘了

▲台北市長蔣萬安出席總質詢。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府今年跨年晚會碰上天后張惠妹在台北大巨蛋演唱會，人潮疏散成考驗；北市府4日找主辦方開會達成共識，活動延長至隔天凌晨1時30分錯開散場，結果張惠妹經紀人陳鎮川卻嗆「胡說八道」，引發外界熱議。台北市議員李傅中武5日詢問蔣萬安，張惠妹是原住民哪一族？蔣卻稱「阿美族」，讓李傅嚇到直回「你慘了」，是卑南族。

蔣萬安5日下午赴台北市議會進行市政總質詢，山地原住民市議員的李傅中武提及陳鎮川嗆北市府「胡說八道」，並認為高雄市政府規劃比較好等。身為前高雄市副市長的現任台北市副市長李四川說明，歡迎張惠妹跨年來大巨蛋演唱，可能陳鎮川本身有點誤會，「我們沒有要他們團隊或叫阿妹唱到凌晨1時30分。」

李四川提及，原則上是希望周邊商家能營業到1時30分，讓觀眾可以有些錯開的時間，「昨天開會從沒要求他們必須要到1時30分」，北市府絕對會負起外面所有交維的責任，不會把責任丟給張惠妹團隊，「昨天開會時，我想阿妹團隊也在場，有講什麼話，應該都很清楚，所以也許有點誤會了 。」

隨後，李傅中武詢問蔣萬安，「你知道張惠妹是哪一族嗎？」只見蔣萬安看了一眼身旁的官員們「求救」，而身旁的台北市副祕書長游適銘則錯誤提示稱「阿美族」，使蔣萬安也跟著回答「阿美族」，讓李傅中武當場傻眼，大聲地說「蛤？慘了，你慘了，是台東卑南族。」

▲山地原住民市議員李傅中武、台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）