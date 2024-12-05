張惠妹演唱會延後散場！陳鎮川槓北市　李四川喊誤會：非唱到1點半

▲台北市長蔣萬安、台北市副市長李四川。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府12月31日於信義區舉辦跨年晚會，碰上台北大巨蛋同時舉辦張惠妹演唱會，預估湧入20多萬人潮，因此北市府請演唱會主辦方將活動延長至隔天凌晨1時30分，錯開散場人潮，雙方開會達成共識，結果張惠妹經紀人陳鎮川卻嗆聲「胡說八道」。對此，台北市副市長李四川回應，可能有些誤會，只是商場能營業到1時30分，並非唱到1時30分。

李四川4日邀集交通局、警察局、觀傳局及捷運公司召開跨局處會議，與遠雄巨蛋公司、張惠妹演唱會主辦單位討論跨年夜人潮疏散與交通維持計畫。台北市交通局長謝銘鴻會後受訪時說明，會中達成4點結論，其中包括主辦單位願意配合，透過販售周邊、互動式攤位等方式，將活動時間延長到凌晨1時30分，錯開市府前廣場散場人潮。

結果陳鎮川4日晚上卻在臉書分享此篇新聞，直言「長官們是可以為了交差這樣胡說八道？」，並指去年高雄市政府就規劃的非常好，而不是像現在的北市府把問題丟到他們身上。

李四川5日下午於台北市議會受訪時表示，當天開會從來沒要求張惠妹要唱到凌晨1時30分，只是在談疏散、交維如何處理，他還告訴同仁「不必這麼緊張」，就算沒有演唱會裡的3萬多人，外面也有數萬人，加上張惠妹演唱會的團隊也在場，所以只是前面有要求說「可不可以多唱兩首安可歌錯開」，可能有些誤會。

媒體追問，是不是陳鎮川誤會？李四川說，是指商場可以繼續營業到1時30分，讓觀眾可以在散場時，仍有商場運作，「不是叫她唱到1時30分啦！」