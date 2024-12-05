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任期將過半！民眾黨4議員替蔣萬安市政體檢　8政見跳票「急需治療」

▲台北市民眾黨團體檢市長蔣萬安政績「急需治療」。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議會民眾黨團幫蔣萬安市政體檢，認為「急需治療」。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安將於今年12月25日就職滿2年，面對任期即將過半，台北市議會民眾黨團5日送上「台北市政總健檢」表格，盤點蔣萬安提出的8項政見，並批評全部都不及格與跳票，認為蔣萬安的市政「急需治療」，之後還會再「重新回診」。

蔣萬安5日下午赴台北市議會進行總質詢，4名民眾黨台北市議員拿出一張「台北市政總健檢」表格，上方列著「居住正義、交通安全、無礙共榮、長照關懷、全民運動、黃牛猖獗、防治霸凌、行人安全」8項內容。

黃瀞瑩表示，今天是蔣萬安就任市長的712天，也是幫蔣萬安做期中健檢的日子，黨團送上一張總健檢表格，檢查蔣萬安競選市長時提出的主張跟價值有無落實。

黃瀞瑩提及，之前不斷跟蔣萬安說7000戶社宅目標應努力達成，以及蔣萬安雖說今年是交通安全年，但台北市用路環境跟現在的路口改善工程，有很多是做半套，需要跨局處協調部分也都半套，基本上是「幫倒忙」，所以認為蔣市府的居住正義、交通安全不及格。

▲台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

林珍羽指出，在無礙共榮部分，蔣萬安在中山區有一個無障礙夢公園，但路樹卻各種竄根，難以照顧輪椅族群、幼童、不良於行的長輩，因此無礙共榮是不及格，「你知道健檢上有紅字，就應該趕快積極治療吧！」

長照關懷部分，林珍羽先詢問「（長照）500床開好了嗎？」蔣萬安稱持續努力，使林珍羽再問競選政見「長照3支箭」是否全數跳票？蔣萬安則說「進行中」。林珍羽強調，請蔣萬安面對這些不及格，好好加油，倘若無法積極治療，接下來的紅字恐怕不止這一張。

陳宥丞說，蔣萬安上任時信誓旦旦要推動「U sport」政策，但從去年審計部報告指出台北市執行率不佳，今年加碼變成逾1億元後，調閱相關資料發現，成效仍比去年下降7％，顯然蔣萬安面對自己的政策仍是「走倒退路」。

陳宥丞提到，今晚很多人無法去藝人周杰倫的演唱會就算了，現在還發生黃牛猖獗、詐騙遍佈，調閱資料後發現，北市府光周杰倫演唱會的黃牛案件就達98件、詐騙案49件，其金額高達90幾萬元，使民眾在網路上各種酸言酸語，這也是一種明顯的「陽性反應」，因此要在「全民運動、黃牛猖獗」上打不及格，需要重新回診。

張志豪表示，最近從中央到地方的霸凌事件頻傳，目前狀態或許只是冰山一角，在霸凌防治方面，台北市還是不及格；而蔣萬安似乎對行人安全、交通安全都很重視，可是當初說好的40個路口庇護島、150處行穿線退縮，至今也還沒達成目標，所以要在「防治霸凌、行人安全」上打紅字。

而4名議員也將打滿8個叉叉的「健康檢查表」送到蔣萬安面前，陳宥丞強調，希望蔣萬安能在期中考當中，好好面對過去的承諾。張志豪也下出總結「急需治療」，並認為已經早期發現，那就希望蔣萬安好好努力治療。

▲台北市議員張志豪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員張志豪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市民眾黨團體檢市長蔣萬安政績「急需治療」。（圖／記者林敬旻攝）

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