陸媒稱馬龍「像進盤絲洞」惹議　蔣萬安：支持中山女高學生

▲台北市長蔣萬安出席總質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

馬英九基金會邀請中國大陸桌球名將馬龍與陸生團訪台，日前到台北市中山女高參訪，卻被陸媒形容馬龍是「唐僧進盤絲洞」引發爭議，而中山女高5日發出聲明，強調堅決抗議物化女性的報導。對此，台北市長蔣萬安也強調，支持中山女高學生。

蔣萬安5日下午赴台北市議會進行總質詢，被問到陸網形容馬龍去中山女高是「唐僧進盤絲洞」？蔣萬安回應，中山女高有發聲明，「我們當然支持中山女高學生。」

另外，關於馬英九基金會執行長蕭旭岑稱，陸委會覺得高中生「心智不成熟」不適合交流？蔣萬安說，台灣的高中生其實都夠成熟，也有自己的主見，「我們也要對自己有信心。」

陸生團日前來台進行9天訪問，馬龍在參訪中山女高時吸引女學生圍觀，卻被中國大陸媒體形容馬龍是「唐僧進盤絲洞」，此事引發反彈。中山女高家長會4日發出聲明，對於陸生團參訪活動引發爭議深感憤慨，心疼孩子所受的傷害，除向主辦單位表達嚴正抗議外，也將對引用學生影像進行不當影射的媒體或社群，採取法律行動。

而中山女高5日也發出兩點聲明，表示針對有關物化女性歧視的詞彙報導，中山女高師生及校友態度相當一致，十分不認同，並堅決抗議不當標籤，校方除公告媒體外，同時已正式請主辦單位正視並溝通此事件。另校方也表示，陸生團全程參訪2小時，完全未涉及任何政治議題。

此外，中山女高指出，由於陸生團到訪時間為段考前，教育部已提醒勿影響學生作息，且學校考前一周也會暫停學生活動，故校方並未安排學生與陸生團交流。