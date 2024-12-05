陳鎮川為「阿妹演唱會延後散場」轟北市　蔣萬安：人潮疏散是市府責任

記者袁茵／台北報導

台北市政府12月31日於信義區舉辦跨年晚會，碰上台北大巨蛋同時進行張惠妹演唱會，因此北市府4日找來演唱會主辦方開會達成共識，活動延長至隔天凌晨1時30分錯開散場，結果張惠妹經紀人陳鎮川卻嗆「胡說八道」，而台北市副市長李四川則喊「誤會」。台北市長蔣萬安5日回應，演唱會人潮疏散、交維計畫是市府責任，也謝謝主辦單位的配合。

▲台北市長蔣萬安出席總質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

李四川4日邀集交通局、警察局、觀傳局及捷運公司召開跨局處會議，與遠雄巨蛋公司、張惠妹演唱會主辦單位討論跨年夜人潮疏散與交通維持計畫。台北市交通局長謝銘鴻會後受訪時說明，會中達成4點結論，其中包括主辦單位願意配合，透過販售周邊、互動式攤位等方式，將活動時間延長到凌晨1時30分，錯開市府前廣場散場人潮。

結果陳鎮川4日晚上卻在臉書分享此篇新聞，直言「長官們是可以為了交差這樣胡說八道？」，並指去年高雄市政府就規劃的非常好，而不是像現在的北市府把問題丟到他們身上。

李四川5日下午於台北市議會受訪時表示，當天開會從來沒要求張惠妹要唱到凌晨1時30分，只是在談疏散、交維如何處理，可能有些誤會，是指商場可繼續營業到1時30分，讓觀眾可以在散場時仍有商場運作，「不是叫她唱到1時30分啦！」

而蔣萬安也於5日下午在台北市議會總質詢前回應，任何活動包括演唱會人潮疏散、交通維持計劃，絕對是北市府的責任，也非常謝謝主辦單位的配合，並提出很多建議，「我們絕對全力共同努力推動大巨蛋經濟。」

至於外傳要張惠妹加唱到凌晨1時30分？蔣萬安說，李四川已有回應，整體人潮疏散、交通維持，絕對是北市府的責任，且責無旁貸，並絕對全力努力完成，同時擬定各項可長可久的SOP計畫，持續努力推動大巨蛋所帶來的經濟效益。