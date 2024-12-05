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搶看男主角！印度「電影首映會」爆推擠　母子1死1傷

▲▼ 搶看男主角！印度「電影首映會」爆推擠　母子1死1傷 。（圖／翻攝X）

▲影迷為了搶看男主角，在電影院外面爆發推擠。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度第4大城市、位於中部的海得拉巴（Hyderabad）4日發生恐怖事件，在一場電影首映會上，演員及劇組人員也共同出席，影迷們為了一睹男主角阿瓊（Allu Arjun）風采，竟然爆發推擠踩踏事件，導致一對母子死傷。

根據社群媒體流傳畫面，現場被人潮擠得水洩不通，只見大家紛紛高舉手機錄影，並且不斷往前擠，背景不時傳出口哨聲與尖叫聲。

新德里電視台報導，動作片「普什帕2：規則」（Pushpa 2: The Rule）的首映會上，影迷們湧入桑德亞劇院（Sandhya Theatre），引發混亂場面。在眾人推擠之下，電影院大門應聲倒塌，導致一名35歲婦女身亡，她的9歲兒子也重傷。

警方表示，現場民眾多達數千人，他們為了避免情況進一步升級，不僅加派警力，甚至動用警棍，卻仍發生死傷。據悉，男童已經被送往附近的私人醫院接受治療，但目前情況不明。

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