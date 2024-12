搶看男主角！印度「電影首映會」爆推擠　母子1死1傷

▲影迷為了搶看男主角,在電影院外面爆發推擠。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度第4大城市、位於中部的海得拉巴(Hyderabad)4日發生恐怖事件,在一場電影首映會上,演員及劇組人員也共同出席,影迷們為了一睹男主角阿瓊(Allu Arjun)風采,竟然爆發推擠踩踏事件,導致一對母子死傷。

根據社群媒體流傳畫面,現場被人潮擠得水洩不通,只見大家紛紛高舉手機錄影,並且不斷往前擠,背景不時傳出口哨聲與尖叫聲。

#Hyderabad :



Chaos prevails at the #SandhyaTheatre, at RTC 'X' Road, as fans of #AlluArjun were thronged at the Sandhya Theatre, during the Premiere show of Allu Arjun's film #Pushpa2TheRule



Three people fell unconscious during the #stampede like situation, when they were… pic.twitter.com/LVUpP3vhOj