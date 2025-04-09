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逼陸配繳喪籍證明挨轟！移民署長鍾景琨突退休　知情人士曝內幕

▲▼鐘景琨將陞任內政部移民署長。（圖／內政部提供）

▲移民署署長鐘景琨原將於7月中旬屆齡退休，卻提前在4月中旬退休獲准。外界猜測是否受到高層給予的壓力而選擇提前退休。（圖／內政部提供）

記者張君豪、潘鳳威／台北報導

內政部移民署近日向許多已取得台灣身分的陸配發出通知，限期在3個月內繳交註銷大陸戶籍的公證書（喪失原籍證明）。陸委會也在昨（8）日晚間表示支持。對此，藍綠雙方立委紛紛砲轟內政部與陸委會，認為現行做法欠缺考量，恐造成數10萬家庭拆散。今(9)日卻傳出移民署長鐘景琨，將提前在4月中旬退休的消息，引發外界聯想。

隨著陸配亞亞等人因宣揚中共武統、統戰言論遭移民署取消在台居留權後，在台灣陸配陸續接獲移民署通知，必須繳附喪失中國大陸原戶籍證明，表示根據兩岸人民關係條例「台灣人不得在大陸設有戶籍或領用中國護照」。陸委會也在昨日晚間表示支持，但也強調，對部分返陸取得相關文件有困難的陸配，已召開跨機關會議研商，將提供必要協助。

但此舉仍造成眾多在台陸配困擾，尤其一些陸配在台生活逾2、30年，相關文書資料可能已遺失，目前也難赴陸處理、申請。今日藍綠多名立委赴立法院，對移民署要求陸配補交「喪失原籍證明」議題提出質詢，認為現在的做法有問題、思慮不周，恐導致在台陸配數10萬家庭遭拆散。

然而，今日卻傳出移民署長鐘景琨，原將於7月中旬屆齡退休，卻提前在4月中旬退休獲准。消息一出引發外界聯想，是否受到高層給予的壓力而選擇提前退休。

不過，記者今日下午求證知情人士，對方透漏鍾景琨是因身體因素及個人生涯規劃，早在今年3月初就向內政部遞出書面報告，申請提前退休，且當時取消宣揚武統的陸配居留權、要求喪失原籍證明等政策均尚未發生。鍾景琨提前退休一事應與近日移民署風波無關，籲外界勿過多聯想。

稍早，移民署長鍾景琨亦對此傳聞親上火線說明，表示自己從1982年任公職迄今已逾42年，兢兢業業、戮力從公。在2025年3月屆滿65歲後，基於家庭考量，希望能有更多時間與家人相處、含飴弄孫，是以提出退休申請，與媒體報導近期陸配議題無涉，純屬個人生涯規劃。

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