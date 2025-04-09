羅技商務解決方案新品亮相　談關稅衝擊「台灣售價暫無影響」

記者蘇晟彥／台北報導

Logitech 9日舉辦新品上市活動，推出 Logi Work（智慧辦公）理念，以「更智慧、更快樂、更健康」（Smarter、Happier、Healthier）推出全新商務解決方案系列產品Rally Board 6、Rally Camera Streamline Kit 及 Logitech Spot。而記者會正逢「對等關稅」上路首日，Logitech大中華區通路策略總監兼香港台灣區總經理施前江則指出，Logi雖然大多數工廠仍在中國，但也逐漸進行轉移，在全球都有合作工廠生產產品，目前在台灣部分售價並沒有受到任何影響。

▼施前江在會後受訪指出，現階段台灣售價沒有受到影響，沒有受到關稅衝擊。（圖／記者蘇晟彥攝）



施前江在會後接受媒體訪問時指出，Logi會開始這類型的「辦公室商務解決方案」是從疫情開始，但其實放眼更早，在2013年時Logi就已經開始注意到這塊市場，只是在疫情期間才開始廣泛被使用。但在疫情期間很多推出的解決方案都是暫時性，一直到現在推出的產品才趨於成熟。

面對近期川普「對等關稅」問題，施指出，其實Logi很早就已經佈局了工廠轉移，在全球大約六、七個地點在進行生產，例如墨西哥就有據點，因此，這一波關稅的加持下受到影響是必然的，但不會像以前一樣讓所有工廠都在同一個區塊，相對來說影響會小很多，此外，針對售價部分，施也說，目前供貨都是來自於亞洲內部，暫時公司都沒有收到會對商品價格產生調漲的消息。

此外，除了商務解決方案外，施也指出，也有陸續踏入像是教育、醫療甚至在政府公部門的解決方案，產品不會相同但會有類似的地方，也是Logi接下來會邁入的領域。

▼Rally Board 65。（圖／記者蘇晟彥攝）



此次，這次在記者會上也同步展示多款新品，包含 Rally Board 65 全功能視訊協作觸控螢幕、Rally Camera Streamline Kit 攝影機擴充套件組，以及 Logitech Spot 智能空間感測器，並結合 Logi View 地圖功能與 Logitech Service 會議及辦公空間管理服務方案，提供企業一站式、可擴充的混合辦公方案。

首次推出 Rally Board 65 觸控螢幕與視訊設備完美結合 打造會議協作新標竿

Logitech Rally Board 65 結合 65 吋觸控螢幕與 AI 驅動視訊攝影機，專為會議室與開放式辦公空間設計，提供更直覺、高效的協作體驗。配備滾輪腳架便於靈活移動，標配 2 支觸控筆，提升互動流暢度。簡易部署免 IT 支援，內建環境感測器除了可以分析會議室使用率，更可以了解會議室環境空氣品質等環境資料提升工作場所健康情況。企業可選購腳架，輕鬆升級會議室、開放辦公區與遠距教學場域，實現高效混合協作。

● AI 智慧視訊，專注清晰：搭載 4K 高解析、115 度超廣角鏡頭和 RightSight 2 AI 智慧取景技術，自動調整畫面構圖，確保最佳視角。同時，全新景深模糊功能（Depth Blur）可智慧聚焦主體、柔化背景雜訊，提升會議專注度。

● AI 音訊技術，清晰溝通：搭載 6 顆波束成形麥克風與 RightSound 2 AI 音訊技術，可智慧降噪消除背景雜音，並自動優化語音清晰度，同時內建喇叭提供均衡音質，確保會議溝通順暢高效。

● 雙向翻轉、三種安裝，靈活部署：搭配腳架時，螢幕可雙向翻轉顯示，靈活調整視訊鏡頭位置，確保最佳視角，讓會議設定更彈性、更高效率。支援桌面、壁掛、腳架三種安裝方式，輕鬆適應多元空間，滿足各類會議需求。

▼Rally Camera Streamline Kit 攝影機擴充套件組。



Rally Camera Streamline Kit 攝影機擴充套件組 靈活應對大型會議與混合學習場域

Logitech Rally Camera Streamline Kit 攝影機擴充套件組是專為大型空間與教室打造的全方位視訊解決方案。最大特色是搭載無線藍牙預設按鈕，使用者可輕鬆切換多個鏡頭視角，例如講者特寫、與會者全景或黑板內容，直覺操控提升簡報流暢度，掌控會議節奏，增強互動體驗。

支援長達 100 公尺的靈活部署距離，既可壁掛也可安裝於天花板，並具備安全的旋轉鎖定設計，巧妙隱藏線材，簡化線材管理。兼容主流視訊平台，並可透過 Logitech Sync 進行遠端設備管理。企業培訓場合中，直覺操作提升溝通效能，確保與會者無論身處何地，都能享受清晰順暢的視訊會議。混合學習環境中，教師可輕鬆切換教室視角，提升遠端學生的參與度。

Logitech Spot 智能空間感測器登場 以科技驅動會議空間效率與健康永續

Logitech 最新推出的 Spot 是一款雷達驅動的智能空間感測器，專為強化會議室資源管理與提升辦公環境健康品質所設計。透過即時監測空間使用情況和重要環境數據，Spot 為現代化辦公空間帶來更即時的管理方案。

Logitech Spot 核心亮點在於其自動偵測功能，當人員進入會議室時，系統會自動完成預訂；若空間無人使用，則迅速釋出，有效解決「幽靈預訂」困擾，提升空間使用率。同時，內建高精度環境感測技術，能即時監測二氧化碳濃度、室內溫度與空氣流通率等關鍵指標，確保健康舒適的工作環境，改善員工的工作體驗。此外，Spot 延續 Logitech 一貫的簡約智慧精神，無需繁瑣施工，採用創新背膠黏貼設計，能輕鬆安裝於牆面，並支援 USB-C 或電池供電，確保長效穩定運行。產品外殼以環保回收塑料製成，彰顯 Logitech 深耕永續承諾與實踐。