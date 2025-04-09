　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

羅技商務解決方案新品亮相　談關稅衝擊「台灣售價暫無影響」

記者蘇晟彥／台北報導

Logitech 9日舉辦新品上市活動，推出 Logi Work（智慧辦公）理念，以「更智慧、更快樂、更健康」（Smarter、Happier、Healthier）推出全新商務解決方案系列產品Rally Board 6、Rally Camera Streamline Kit 及 Logitech Spot。而記者會正逢「對等關稅」上路首日，Logitech大中華區通路策略總監兼香港台灣區總經理施前江則指出，Logi雖然大多數工廠仍在中國，但也逐漸進行轉移，在全球都有合作工廠生產產品，目前在台灣部分售價並沒有受到任何影響。

▼施前江在會後受訪指出，現階段台灣售價沒有受到影響，沒有受到關稅衝擊。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Logitech,商務解決方案 。（圖／記者蘇晟彥攝）

施前江在會後接受媒體訪問時指出，Logi會開始這類型的「辦公室商務解決方案」是從疫情開始，但其實放眼更早，在2013年時Logi就已經開始注意到這塊市場，只是在疫情期間才開始廣泛被使用。但在疫情期間很多推出的解決方案都是暫時性，一直到現在推出的產品才趨於成熟。

面對近期川普「對等關稅」問題，施指出，其實Logi很早就已經佈局了工廠轉移，在全球大約六、七個地點在進行生產，例如墨西哥就有據點，因此，這一波關稅的加持下受到影響是必然的，但不會像以前一樣讓所有工廠都在同一個區塊，相對來說影響會小很多，此外，針對售價部分，施也說，目前供貨都是來自於亞洲內部，暫時公司都沒有收到會對商品價格產生調漲的消息。

此外，除了商務解決方案外，施也指出，也有陸續踏入像是教育、醫療甚至在政府公部門的解決方案，產品不會相同但會有類似的地方，也是Logi接下來會邁入的領域。

▼Rally Board 65。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Logitech,商務解決方案 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此次，這次在記者會上也同步展示多款新品，包含 Rally Board 65 全功能視訊協作觸控螢幕、Rally Camera Streamline Kit 攝影機擴充套件組，以及 Logitech Spot 智能空間感測器，並結合 Logi View 地圖功能與 Logitech Service 會議及辦公空間管理服務方案，提供企業一站式、可擴充的混合辦公方案。

首次推出 Rally Board 65 觸控螢幕與視訊設備完美結合 打造會議協作新標竿
 Logitech Rally Board 65 結合 65 吋觸控螢幕與 AI 驅動視訊攝影機，專為會議室與開放式辦公空間設計，提供更直覺、高效的協作體驗。配備滾輪腳架便於靈活移動，標配 2 支觸控筆，提升互動流暢度。簡易部署免 IT 支援，內建環境感測器除了可以分析會議室使用率，更可以了解會議室環境空氣品質等環境資料提升工作場所健康情況。企業可選購腳架，輕鬆升級會議室、開放辦公區與遠距教學場域，實現高效混合協作。

● AI 智慧視訊，專注清晰：搭載 4K 高解析、115 度超廣角鏡頭和 RightSight 2 AI 智慧取景技術，自動調整畫面構圖，確保最佳視角。同時，全新景深模糊功能（Depth Blur）可智慧聚焦主體、柔化背景雜訊，提升會議專注度。
● AI 音訊技術，清晰溝通：搭載 6 顆波束成形麥克風與 RightSound 2 AI 音訊技術，可智慧降噪消除背景雜音，並自動優化語音清晰度，同時內建喇叭提供均衡音質，確保會議溝通順暢高效。
● 雙向翻轉、三種安裝，靈活部署：搭配腳架時，螢幕可雙向翻轉顯示，靈活調整視訊鏡頭位置，確保最佳視角，讓會議設定更彈性、更高效率。支援桌面、壁掛、腳架三種安裝方式，輕鬆適應多元空間，滿足各類會議需求。

▼Rally Camera Streamline Kit 攝影機擴充套件組。

▲▼ Logitech,商務解決方案 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Rally Camera Streamline Kit 攝影機擴充套件組 靈活應對大型會議與混合學習場域
Logitech Rally Camera Streamline Kit 攝影機擴充套件組是專為大型空間與教室打造的全方位視訊解決方案。最大特色是搭載無線藍牙預設按鈕，使用者可輕鬆切換多個鏡頭視角，例如講者特寫、與會者全景或黑板內容，直覺操控提升簡報流暢度，掌控會議節奏，增強互動體驗。

支援長達 100 公尺的靈活部署距離，既可壁掛也可安裝於天花板，並具備安全的旋轉鎖定設計，巧妙隱藏線材，簡化線材管理。兼容主流視訊平台，並可透過 Logitech Sync 進行遠端設備管理。企業培訓場合中，直覺操作提升溝通效能，確保與會者無論身處何地，都能享受清晰順暢的視訊會議。混合學習環境中，教師可輕鬆切換教室視角，提升遠端學生的參與度。

▲▼ Logitech,商務解決方案 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Logitech Spot 智能空間感測器登場 以科技驅動會議空間效率與健康永續
 Logitech 最新推出的 Spot 是一款雷達驅動的智能空間感測器，專為強化會議室資源管理與提升辦公環境健康品質所設計。透過即時監測空間使用情況和重要環境數據，Spot 為現代化辦公空間帶來更即時的管理方案。

Logitech Spot 核心亮點在於其自動偵測功能，當人員進入會議室時，系統會自動完成預訂；若空間無人使用，則迅速釋出，有效解決「幽靈預訂」困擾，提升空間使用率。同時，內建高精度環境感測技術，能即時監測二氧化碳濃度、室內溫度與空氣流通率等關鍵指標，確保健康舒適的工作環境，改善員工的工作體驗。此外，Spot 延續 Logitech 一貫的簡約智慧精神，無需繁瑣施工，採用創新背膠黏貼設計，能輕鬆安裝於牆面，並支援 USB-C 或電池供電，確保長效穩定運行。產品外殼以環保回收塑料製成，彰顯 Logitech 深耕永續承諾與實踐。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳怡君挫咧等！羈押出來恐串供　士檢今聲請延押
張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌
創意私房驚見北市警察會員！　超變態偷拍手法曝
搞錯人了！徐巧芯踢爆還有1共諜　照片誤植同名同姓外交官員
尪被曼谷大樓壓死！緬甸女徒步4天跨國領屍　才發現亡夫早外遇
快訊／前味全龍董秉軒確定轉戰台鋼雄鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

過期折價券別丟！通訊行發瘋「來店換200元購物金」再送衛生紙

羅技商務解決方案新品亮相　談關稅衝擊「台灣售價暫無影響」

三星AI夥伴機器人Ballie本週亮相？可投影電影、控管智慧家居

果粉等了14年！Instagram傳將推出iPad專屬App

外媒爆iOS 19「介面超大變化」　關稅重擊：蘋果認真考慮漲價

蘋果4月「 Today at Apple 」倡永續　花藝設計、生態攝影免費上

犀牛盾攜手超商設4300間手機殼回收站　再生利用還送霜淇淋

疑似iPhone 17 Air模型機曝光　傳將採5.5mm超薄機身設計

面對美國關稅重擊　蘋果啟動印度輸美緊急方案

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

過期折價券別丟！通訊行發瘋「來店換200元購物金」再送衛生紙

羅技商務解決方案新品亮相　談關稅衝擊「台灣售價暫無影響」

三星AI夥伴機器人Ballie本週亮相？可投影電影、控管智慧家居

果粉等了14年！Instagram傳將推出iPad專屬App

外媒爆iOS 19「介面超大變化」　關稅重擊：蘋果認真考慮漲價

蘋果4月「 Today at Apple 」倡永續　花藝設計、生態攝影免費上

犀牛盾攜手超商設4300間手機殼回收站　再生利用還送霜淇淋

疑似iPhone 17 Air模型機曝光　傳將採5.5mm超薄機身設計

面對美國關稅重擊　蘋果啟動印度輸美緊急方案

吳克群悲遇「2重大打擊」！　崩潰躲樓梯間爆哭：痛不欲生

中痛批美「錯上加錯！」　萬字白皮書仍留空間：平等對話合作共贏

初對決老同學張育成　朱承洋笑出來：他真的變超壯

剴剴案首開庭「保母姊妹拒認罪」　吳淡如點名轟：輕判等於承認合法

總統府：藍委自證提案刪預算！還用刪除未遂來掩飾　遺憾都難逃通刪

快訊／議員陳怡君挫咧等！涉貪羈押出來恐串供　士檢今聲請延押

公屋鐵門被綁「神祕黑繩」　港男發文求助：我想平安過日子

台南社造有成：我們這一「佳」　建構青年交流平台編起少年ㄟ青春夢

士林轎車暴衝片！駕駛誤踩油門一路撞　橫掃汽機車撞歪柱子

火腿孫易磊二軍首先發4.1局失1分最速149　樂天陽柏翔安打+盜壘

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

3C家電熱門新聞

外媒爆iOS 19「介面超大變化」

Instagram傳將推出iPad專屬App

Google最新彩蛋「能抓151隻寶可夢」　1步驟超重要！

疑似iPhone 17 Air模型機曝光

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

羅技商務解決方案新品亮相

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

通訊行來店折價券換200元購物金

犀牛盾攜手超商設手機殼回收站

避關稅蘋果啟動印度輸美緊急方案

Joeman開箱M4 MacBook Air

分析師：川普對半導體不手軟

蘋果4月 Today at Apple 倡永續

ChatGPT Plus開放2族群「免費使用」　全球用戶怒了

更多熱門

相關新聞

羅技、三星雙11優惠出爐！

羅技、三星雙11優惠出爐！

Logitech 羅技雙 11 年度最殺狂歡祭即日開跑，此次推出多項明星商品，折扣低至 6 折，凡於 11 月 17 日前，購買指定品項皆可享有滿額優惠，還有多款熱門商品登錄好禮及抽獎機會；而三星也舉辦「Samsung Week雙11生日慶」，祭出3大好康等消費者搶。

羅技「破萬元滑鼠」暫無打算

羅技「破萬元滑鼠」暫無打算

羅技2024新品搶先看！

羅技2024新品搶先看！

羅技推首款《原神》聯名商品

羅技推首款《原神》聯名商品

小米618推86吋電視3.8萬元帶回家

小米618推86吋電視3.8萬元帶回家

關鍵字：

logi羅技

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

「全聯先生」消失2年多…近照曝光帥成這樣

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

玖壹壹師弟持毒＋販毒遭收押　經紀公司強硬回應

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面