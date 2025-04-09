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社區健康照護新模式　嘉義醫院健康關懷站落地鵬思宮

▲▼ 嘉義醫院攜手竹圍里打造社區健康守護網 「健康關懷站」扎根鵬思宮 。（圖／嘉義醫院提供）

▲嘉義醫院攜手竹圍里打造社區健康守護網 「健康關懷站」扎根鵬思宮 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為實現「健康不離家」的社區照護願景，嘉義醫院與竹圍里攜手推動「健康關懷站」進駐鵬思宮，每月雙週四上午的定點服務，將血壓血糖檢測、慢性病管理、成人健檢等專業醫療資源送入社區。建立步行可及的便利服務模式，讓長者與行動不便居民就近獲得健康照護，具體落實「醫療零距離」的社區健康目標。

▲▼ 嘉義醫院攜手竹圍里打造社區健康守護網 「健康關懷站」扎根鵬思宮 。（圖／嘉義醫院提供）

竹圍里邱威誠里長長期擔任嘉義醫院社區健康顧問，深入社區發掘需要協助的社區民眾，協助轉介綠色通道服務。每月第二、第四週週四上午8時30分至9時30分，由嘉義醫院社區健康部團隊駐點提供多元服務，除血壓血糖測量外，更針對三高族群設計個人化健康管理方案，並透過衛教課程提升居民自我照護能力。邱里長強調，據點特別關注弱勢族群健康平權，以協調醫院導入疫苗接種、癌症篩檢等進階服務，以「醫療支援+社會關懷」雙軌模式打造全齡健康防護網。

▲▼ 嘉義醫院攜手竹圍里打造社區健康守護網 「健康關懷站」扎根鵬思宮 。（圖／嘉義醫院提供）

嘉義醫院莊仁賓院長指出，健康關懷站開辦以來已展現具體成效，不僅慢性病個案追蹤率提升45%，更有效縮短高風險族群就醫延遲時間。未來將依「客製化、在地化、專業化」三大方向深化服務。莊院長表示，醫院將持續與社區共享資源，透過健康講座、疾病防治宣導等活動，促進跨世代健康知識傳承。

▲▼ 嘉義醫院攜手竹圍里打造社區健康守護網 「健康關懷站」扎根鵬思宮 。（圖／嘉義醫院提供）

未來嘉義醫院持續串聯專業醫護與在地社區，形成從預防到照護的完整支持體系。強化居民健康識能，更建立社區自主照護機制。展望未來，雙方將持續擴充「健康守護網」服務範疇，共同培力志工，讓健康促進真正融入日常生活，實踐「厝邊就是健康補給站」的永續願景。

 
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