86歲仍發臉書！　瓊瑤曾嘆「身體不允許我如此奢侈」

▲瓊瑤表示，擁有快樂與翩然，才是人生追求的極致。（圖／翻攝自臉書／瓊瑤）

記者周亭瑋／綜合報導

作家瓊瑤4日於淡水家中輕生逝世，享壽86歲，回顧她一生，創作了無數經典小說，更被翻拍成電影、電視劇，紅遍兩岸三地。今年4月，她曾發文感概，有幾位86歲長者還在寫臉書，與讀者們交流？因為身體上的小毛病，並不允許她如此奢侈，但始終沒停止，畢竟這是「甜蜜的負擔」。

「無法想像，我將要滿86歲啦！」瓊瑤今年4月間，在生日前夕感性寫下文章，表示「有幾位86歲的長者，還在寫臉書，還在跟你們交流？很多次，我想停止臉書了，因為身體上諸多小毛病不允許我如此奢侈。會傷害視力、體力、和精力，又會耽誤睡眠，還經常沉浸在你們的留言中，感動低迴不已，每次我的網路交流站，都是我最不捨的甜蜜負擔。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，她也正能量笑說，「我的生日就要到了！你們都過來，對我說一句『生日快樂』吧！明年此時，不知道我是否還會更新呢！祝福每一位，都能夠擁有『快樂與翩然』，這兩樣東西，才是人生追求的極致，因為有了這兩樣，表示你已經努力過了，沒有生活壓力。你的心靈，是滿足的，自由的，沒有遺憾的！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995