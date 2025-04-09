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美提高關稅影響全球　張善政：密切關注產業三大衝擊

▲桃園市長張善政今天在市政會議上提出，針對美國政府提高關稅，桃園市須注意產業三大衝擊。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政今天在市政會議上提出，針對美國政府提高關稅，桃園市須注意產業三大衝擊。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對美國政府對台出32%高關稅，桃園市長張善政今（9）日主持市政會議時表示，美國課徵高關稅對台灣影響甚大，桃園市需密切注意對產業造成三大衝擊，包括部分產業因毛利不高，明顯低於32%關稅，可能帶來較大衝擊；其次，部分產業雖短期內客戶不會輕易轉單，但可能會被客戶要求共同分擔關稅成本，影響台廠獲利能力；第三，部分產業可能因關稅影響出口訂單，或是促使桃園廠商轉向海外生產。

張善政指出，美國對台課徵高額關稅，因為桃園市為全台最大工業城市，成為受到此波關稅影響最鉅城市之一，市府在第一時間擬定緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組及搶占全球技術前沿等四大因應策略，市府經發局偕同勞動局、社會局及農業局等局處成立「關稅衝擊聯合因應小組」，全力協助在地產業與勞工因應關稅挑戰。

張善政認為，桃園市年產值逾4.7兆元，與美國進口品項高度重疊，面對關稅衝擊，產業可能出現毛利率下降、產能轉移及出口下滑等影響，市府保持高度警覺，持續透過關稅衝擊聯合因應小組，跨局處整合資源，啟動桃園各大產業公會與協會拜會、訪視與聯繫工作，密切掌握第一線情況與需求。

此外，目前部分國際布局選項，若關稅高於台灣，遷廠難度仍高。另一方面，美國長期以來的經濟結構已非製造業導向，企業設廠亦非長遠之策，呼籲中央與地方政府應共同思考推動人工智慧與網路產業創新發展，突破傳統產業受限於關稅的困境。

張善政強調，針對外界關心就業影響，截至目前為止尚未有廠商通報無薪假或工時調整，但已指示勞動局主動掌握企業動向，如有異常狀況，將依《勞基法》保障勞工權益，提供即時協助。市府於今日下午與台北、新北及基隆三縣市首長進行會晤，明天將親赴行政院會，向中央反映產業實際情況，積極爭取支持，以確保桃園產業與民生能穩健因應挑戰。

另外，根據經濟部統計，我國對美國出口前二十大產品集中於資通訊產品、汽車零組件、金屬扣件、塑膠製品等。其中，顯示卡、伺服器、筆電、靜電式變流器、其他汽車零組件、車燈、其他車輛車身零組件、其他網通設備零組件、鍋子槽桶器具等9項產品仍高度倚賴美國市場，對美國出口占其全球出口超過50%，對照桃園主力產業，與台灣對美國出口前十大產品高度重疊的產品有五大產業。

市府認為，這五大產業包括「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「電子零組件製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」與「汽車及其零件製造業」，總產值合計占桃園製造業產值67%以上，受到這波高關稅衝擊影響大。對於桃園可能遭受衝擊，市府將持續彙整業界回饋與相關研析，盼與中央密切探討，將影響降到最低。

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關鍵字：

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