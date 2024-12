男路邊滑手機「公車突暴衝撞上來」　全身壓在車頭下畫面曝光

▲男子等車被公車撞。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度喀拉拉邦一名男子在公車站滑手機時,一輛公車突然失控衝上人行道,然而他卻完全沒注意到,導致整輛車壓在他身上,附近民眾見狀趕緊逃散,驚險畫面全被監視器拍下。

事件1日晚間7時發生在喀拉拉邦伊都基縣(Idukki),從監視器畫面中可看到,來自庫米利村(Kumily)的年輕男子在卡塔帕納(Kattappana)公車站等車,坐在長椅上的他正在專心滑手機,完全沒注意到前方有公車暴衝過來。

Man Survives After bus Runs over him at Kattappana Bus Stand, Kerala pic.twitter.com/5CR4cK5AI1