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男路邊滑手機「公車突暴衝撞上來」　全身壓在車頭下畫面曝光

男路邊滑手機「公車突暴衝撞上來」　全身壓在車頭下畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲男子等車被公車撞。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度喀拉拉邦一名男子在公車站滑手機時，一輛公車突然失控衝上人行道，然而他卻完全沒注意到，導致整輛車壓在他身上，附近民眾見狀趕緊逃散，驚險畫面全被監視器拍下。

事件1日晚間7時發生在喀拉拉邦伊都基縣(Idukki)，從監視器畫面中可看到，來自庫米利村(Kumily)的年輕男子在卡塔帕納(Kattappana)公車站等車，坐在長椅上的他正在專心滑手機，完全沒注意到前方有公車暴衝過來。

公車衝上人行道後不但沒有停止，還持續往前衝，結果整個車頭都壓在男子身上，其他民眾見狀趕緊逃開，男子則無助被壓在車下、無法動彈，直到司機發現把車移開，民眾上前幫忙將他送醫。

公車站工作人員表示，司機當時在距離男子幾公尺遠的地方試圖倒車時，車子突然失去控制，才會暴衝到男子身上，幸好男子送醫後發現逃過一劫，只是腿部受了輕傷。

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