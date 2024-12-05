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投入草屯鎮長補選...民進黨蔡銘軒低調登記　提三大政見

▲南投縣議員蔡銘軒低調完成草屯鎮長補選登記。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲南投縣議員蔡銘軒（左）低調完成草屯鎮長補選登記。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議員蔡銘軒接受民進黨徵召參選草屯鎮長，於下午前往草屯鎮公所登記參選；他除承諾在已故前鎮長簡景賢出殯前都不會公開做競選宣傳，也提出三大政見：打造草屯「福利大鎮」，包括消費券從600元加碼至2000元、首創0至3歲嬰幼兒的「扶幼津貼」，並將爭取中央資源來擴大建設草屯、推動民眾所需之公共建設。

簡景賢家屬將於12月9日舉辦告別式，蔡銘軒今天僅由黨內公職人員陪同低調登記，並於登記完成後齊聚鎮公所外為簡景賢默哀；立委暨縣黨部主委羅美玲表示，簡宅就在距鎮公所幾百公尺外、還在治喪當中，加上感念其政績，因此決定不大張旗鼓動員、也不呼「凍蒜（當選）」等口號，給予家屬最大的敬意。

▲南投縣民進黨公職人員陪同蔡銘軒為已故前鎮長簡景賢默哀。

▲南投縣民進黨公職人員陪同蔡銘軒為已故前鎮長簡景賢默哀。

蔡銘軒表示，民主政治就是選賢與能，他對自己過去在民意代表職位的表現和政見落實有信心，包括擔任鎮民代表期間爭取的風雨籃球場、石川籃球場整修、山腳籃球場的圍籬設置等，當選縣議員後都是在教育文化委員會，關心孩子們的教育問題、地方文化傳承發展，也是第一個在縣議會提案建設國民運動中心等公共建設，如今也將於草屯鎮興建，草屯共融式樂園也已完成；國小附設幼兒園已增開幼幼班，並陸續增加中；敬老愛心卡搭乘計程車也已實現。

▲蔡銘軒端出多項政見牛肉。

▲蔡銘軒端出多項參選政見牛肉。

蔡銘軒強調，參選草屯鎮的大家長必須要有新的想法、新的思維，還有想為草屯努力的魄力，希望打造草屯成為福利大鎮，包括發放消費券2000元，以活絡商機、帶動地方繁榮，並視鎮庫狀況，將敬老禮金逐年提高到5000元，以及全國首創的「0至3歲公所一起養」：0至3歲嬰幼兒每月再發放扶幼津貼，同時為全鎮鎮民投保團體意外險。

蔡銘軒也承諾爭取中央資源來擴大建設草屯：爭取鳥嘴潭受益回饋金全額回到草屯鎮庫，爭取鳥嘴潭人工湖成為國家風景區，帶動區域觀光和草屯深度旅遊，並引進企業公司進駐草屯，提供更多的工作機會；同時推動民眾所需之公共建設，落實財政透明化，擴大公共造產收益、多角化永續經營，增進財源收入，挹注建設，也要優化與廣設監視系統、治安加強。

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