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草屯鎮長補選！藍批消費券加碼政策買票　綠：公共造產回饋鎮民

記者高堂堯／南投報導

南投縣草屯鎮長補選將於明年1月18日登場，國民黨和民進黨已分別徵召黨籍南投縣議員簡賜勝、蔡銘軒參選，形成藍綠對決之勢，蔡銘軒隨即拋出政見牛肉，當選後將把已故前鎮長簡景賢規劃發放予鎮民的600元消費券，提升至2000元；藍營批評，此舉不僅有亂開競選支票、虧空鎮庫之虞，更有變相以政策買票之嫌。

▲南投縣議員簡賜勝今天前往草屯鎮公所完成鎮長補選登記。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲南投縣議員簡賜勝（中）今天前往草屯鎮公所完成鎮長補選登記。（圖／記者高堂堯攝，下同）

簡賜勝上午前往鎮公所登記參選時表示，據他了解盤算，草屯鎮公所公庫經10多年來積攢，目前實際可花用的經費有5億多，若一次消費券就要發放2000元，9萬多近10萬鎮民就要發放高達2億元，「鎮庫不可以亂花錢，不要浪費我們的公帑！」簡賜勝認為，重要的是不要為了選舉去亂開支票，讓選民認為有餅可以吃就投票給他，反讓公庫損失嚴重，並承諾上任後會好好把關財政，如果盈餘足夠，都會優先考量到鎮民的利益。

▲南投縣議員蔡銘軒（前排中）下午完成草屯鎮長補選登記。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣議員蔡銘軒（前排中）下午完成草屯鎮長補選登記。（圖／記者高堂堯攝）

陪同簡賜勝登記的南投縣長許淑華更質疑，在既有政策上的加碼，是否算是一種變相買票？藍營將會請求南投地檢署做釐清和了解，也給對手蔡銘軒做參考；許淑華說，候選人都會提出自己的政見，但在法規上所認定的變相買票、政策性買票方面，還是要特別小心。

蔡銘軒下午赴鎮公所登記參選時則反問，對手不知道有沒有好好去看過草屯鎮公所的年度預算書？鎮公所每年公共造產收入至少有1億多元，鎮庫在前鎮長洪國浩任內，即是靠著公共造產而轉虧為盈，單以今年來說，截至6月公共造產收入已有6000多萬元；他承諾若當選後，一定會活化鎮內公有設施和土地，增加公共造產的收益，並回饋鎮民更多福利。

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