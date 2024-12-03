草屯鎮長補選「藍綠對決」！蔡銘軒接受徵召：消費券提高到2000元

▲草屯鎮長補選，民進黨縣議員蔡銘軒參選。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣草屯鎮長簡景賢11月18日不幸猝逝，因任期未過半，草屯鎮長將辦理補選。民進黨籍南投縣議員蔡銘軒今(3日)宣布接受黨的徵召，將對上國民黨勸進的無黨籍縣議員簡賜勝，上演藍綠對決。

蔡銘軒表示，突如其來的補選，黨內同志的勸進，面對草屯鎮的關鍵時刻，「本人蔡銘軒決定接受徵召，參選草屯鎮長一職。感謝洪國浩前鎮長、張國鑫董事長、羅美玲委員、廖志城鎮長、陳翰立鄉長、劉啟帆鄉長，及黨內議員、黨部執評委們，百忙之中抽空前來為銘軒加油。」

蔡銘軒指出，在這個充滿挑戰的時刻，深感責任重大，願意肩負起這份使命，為草屯鎮的未來打拚，承諾以草屯鄉親的需求為優先，爭取中央資源來建設草屯，推動民眾所需之公共建設與社會福利，讓草屯成為福利大鎮煥然一新。

蔡銘軒從小在草屯長大，也擔任草屯商圈理事長多年，近年也不斷協助當地店家轉型、青年創業，疫情後深知店家經營不容易，雖與簡景賢鎮長政黨不同，但只要是對草屯好的政策，都一定會延續下去。蔡銘軒說，原簡景賢鎮長提的消費卷600元，將來會提高到2000元實際幫助草屯店家，還利於民；另外，自擔任民意代表以來，處理過民眾突發意外的案件，有感於意外不知何時會發生，若家中支柱或經濟來源突變，造成民眾恐慌不知所措，所以將來會為草屯鎮民投保團體意外險，讓民眾家庭突發狀況時，能及時獲得有效的資源幫助。

「我深刻了解這片土地的需求與挑戰，銘軒承諾未來當選以後，我將秉持推動透明、務實的施政理念，來建設咱ㄟ草屯。這是一場攸關草屯未來的重要選舉，我將以堅定的信心和務實的行動，爭取每一位鄉親的支持，讓草屯邁向更美好的明天！」