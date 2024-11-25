草屯鎮長1／18補選　國民黨徵召最高票縣議員簡賜勝參選

▲國民黨徵召南投縣議員簡賜勝（右2）參加草屯鎮長補選。（圖／國民黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長簡景賢日前猝逝，鎮長遺缺將於1月18日辦理補選投票，國民黨今天宣布，將由全縣最高票當選的南投縣議員簡賜勝代表投入選戰。

南投縣長許淑華，國民黨與民眾黨、無黨籍數十名議員，及草屯代表會主席陳文忠、副主席林永安與代表們，還有草屯鎮25里里長，今天共同在南投縣議會召開記者會，公布徵召人選；國民黨南投縣黨部主委楊麗川表示，鎮長任內表現優秀的簡景賢不幸離開，因此需要能為草屯延續發展的優質接班人，經徵詢在地議員與提名小組共同研商討論，一致決定徵召簡賜勝議員同志，稍晚會由中央核定。

簡賜勝在2022年地方大選，以無黨籍身分於南投縣第二選區囊括8996票，居所有縣議員當選人之冠；他表示，自己重披藍營戰袍參選的初衷，就是希望家鄉的今天能夠變得比昨天更好，明天會更繁榮，也感受到許淑華和國民黨賦予的重擔和責任；有鑑於草屯人口越來越多，政府需要更努力、讓民眾更有感，自己將配合許淑華縣府的施政、團結草屯，再造幸福繁榮，並延續簡景賢未完成的遺志。

許淑華表示，簡賜勝擔任地方民意代表10年，對草屯地方建設和鄉親的需求非常熟悉，也是白手起家的在地企業家，所謂商而優則仕，一路走來所有人都對他讚譽有加，並期待他能無縫接軌縣府正投入在草屯的各項建設，讓鎮務持續能夠順利運作；陳文忠也肯定簡的努力和勤奮服務，期盼草屯的鎮務、建設快速無縫接軌。

南投縣議會國民黨黨團書記長陳淑惠致詞說明，這次從鄉親、里長、鎮民代表、縣議員不分黨派，共同一致推舉簡賜勝參選，是國民黨在南投再次團結的表現，「就像昨天中華隊拿到世界冠軍一樣，需要每一位中華英雄共同的力量」。