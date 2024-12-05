8月神預測「尹錫悅戒嚴」　南韓議員：100％會有第2次戒嚴

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓在野黨共同民主黨議員金民錫（Kim Min-seok，音譯）早在今年8月準確預測總統尹錫悅發布戒嚴令的可能性，他5日宣稱，百分之百確定尹錫悅將宣布第二次戒嚴令。

The Korea Times報導，金民錫5日登上CBS Radio節目「Kim Hyun-jung新聞秀」談及尹錫悅這次的戒嚴風波，當被問及尹錫悅是否有可能宣布第二次戒嚴令時，他稱「百分之百確定」，認為絕望的尹錫悅將會採取更嚴厲的措施來取得成果。

目前國防部長金龍顯已遭撤換，改由駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫接任防長，但金民錫形容，這很有可能只是暫時性撤退手段。金民錫把情況拿來與1979年12月12日全斗煥軍事政變相提並論，接著推測，嘗試戒嚴失敗收場的原因與國民反對、國防部長無能有關，「他們可能會覺得下一次將會有不同的結果，首先會全力控制國會」。

金民錫也說，尹錫悅推動戒嚴最終目的在於保護第一夫人金建希與自身免於法律責任。

另外，金民錫接受KBS採訪時也提到，尹錫悅依舊把戒嚴令視為危險武器，「若我們未能建立保障措施，他可能將探索其他實施戒嚴的手段」，「尹錫悅可能認為自己是在行使合法權利，如果我們不消除野獸利爪，我們的民主將會再次遭受重創」。