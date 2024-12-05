韓防長慫恿戒嚴！傳將逃亡被禁出境　料控叛國罪「囚終身或死刑」

▲慫恿尹錫悅宣布戒嚴的金龍顯恐將面臨叛國指控，當局也對其下達了禁止出境的指令。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓總統尹錫悅3日深夜宣布緊急戒嚴，點燃該國近40年來最大的政治危機，據傳向尹錫悅建議戒嚴的國防部長金龍顯也招致各界譴責。南韓最大在野黨表示，他們將以叛國罪追究金龍顯的責任，若罪名成立，最高可判終身監禁或死刑。然而，由於金龍顯疑似計劃出逃，因此警察廳國家搜查本部下達了緊急禁止其出境的指令。

據韓媒報導，國防部相關人員證實，金龍顯是3日向尹錫悅建議宣布緊急戒嚴的人，而這名與尹錫悅一樣是冲岩高中校友的國防部長，已向尹錫悅遞交辭呈，並獲得批准。儘管如此，在野黨依舊緊咬尹錫悅不放，痛批總統宣布緊急戒嚴本身就是非法，揚言除了要發起彈劾案外，還要以「叛國罪」控告尹錫悅、金龍顯，以及行政安全部長李祥敏。

根據憲法，戒嚴令僅能在戰爭或國家處於緊急狀態時頒布。法律專家普遍認為，金龍顯等人此舉完全超越憲法所賦予的權限，而《韓國時報》指出，一旦這幾人的叛國罪成，最高可被判處終身監禁或死刑。不過，高麗大學法學院教授車珍雅表示，要指控金龍顯等人叛國罪「很難滿足構成要件的相應性」。

隨著懲處金龍顯的輿論逐漸升高，最新消息顯示，金龍顯疑似有逃亡國外的計畫。共同民主黨議員朴善源透露，他們已掌握了金龍顯正在預訂航班的情報，認為他可能為了逃避司法調查，隨時出逃。相關消息一出，立刻在南韓政壇引發軒然大波，南韓警察廳國家搜查本部本部長禹鐘壽也迅速採取行動，下達緊急禁止其出境的指令，防止其離開南韓並逃避司法追責。禹鐘壽表示，這一措施旨在確保相關調查順利進行，並防範更多的政治混亂。