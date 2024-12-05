籲「賴清德為戒嚴文出面道歉」　黃暐瀚：勇於認錯勝過硬掰

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

南韓總統尹錫悅3日突襲宣布戒嚴，立法院民進黨團卻在Threads發出疑似「挺戒嚴」貼文，引起軒然大波，旋即刪除。對此，媒體人黃暐瀚今（5日）表示，已刪除的po文，就算不至於「稱讚戒嚴」，卻也完全嗅不到「譴責」的味道，認錯是必要的，如果身為黨主席的賴總統願意，親自出面道歉，公開說明撰文緣由，並宣示「反對戒嚴」的可能性，才能讓民眾相信。他強調，道歉需要勇氣，但態度會影響往後人民的評價，勇於道歉，絕對勝過硬掰。

立法院民進黨團3日發文，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」，貼文一出引爆爭議。

黃暐瀚表示，最近翻車的人很多，自己前陣子也翻過。準則一，不上車，就不會翻車，要確認事實，別急著發言。盧秀燕市長的「警察進校園事件」，就是一例，事情發生後，隔天盧市長斷然公開道歉，這是正確的危機處理。

黃暐瀚表示，準則二，有錯就認，不用計算當下的得失。台灣政治對立，任何議題都有支持者跟反對者，由於藍綠白同溫層太厚，不管說什麼、做什麼，支持者通常不會苛責，但反對者會放大一百倍來攻擊。

黃暐瀚說，這種時候，道歉好像變成一種「退縮」，好像道歉就代表「不敢捍衛自己的立場」、「不敢對抗反對的意見」，但其實，藍綠白以外的中間選民，才是關鍵。

黃暐瀚再說，於公，是非對錯總有曲直，有錯就該認，誠懇認，公開認。於私，認錯短空長多。雖然認錯當下，討厭你的人非但不會稱讚，還會多踹幾腳，落井下石，但中間選民會留下「明是非」、「有勇氣」、「敢承擔」的印象，這才是一個公眾人物，最重要的資產。

黃暐瀚提到，以這次「民進黨團南韓戒嚴事件」來看，首先，已刪除的po文，確實給人「戒嚴能夠對抗賣國者」的感受，然後文章又提到台灣立院，提到藍白杯葛刪預算，這個po文就算不至於「稱讚戒嚴」，卻也完全嗅不到「譴責戒嚴」的味道。

黃暐瀚認為，所以，認錯是必要的。賴總統已經PO文表示「民主不走回頭路」，但回應不夠直接，內容強度不足，回台灣之前，有一次媒體茶敘，這是很好的機會，如果身為黨主席的賴總統願意，親自出面道歉，公開說明撰文的緣由（並不是黨中央與黨主席的意思），並嚴正宣示「反對台灣進行戒嚴」的可能性（寧可失去政權，也絕對不會戒嚴），這樣才能讓民眾相信，讓民眾釋疑。

最後，黃暐瀚強調，道歉需要勇氣，道歉也未必能結束眼前的紛爭，但道歉是一種態度，這個態度，會影響往後人民的評價，勇於道歉，絕對勝過硬掰。

▼民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）