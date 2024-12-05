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只差800公尺...陳梅慧、郝廣民國道車禍　時間地點詭異巧合

▲▼前四海幫角頭郝廣民和金融犯罪首席調查師陳梅慧在相近時、地發生車禍，引發外界揣測。（圖／資料照、翻攝自陳梅慧臉書）

▲前四海幫角頭郝廣民和金融犯罪首席調查師陳梅慧在相近時、地發生車禍，引發外界揣測。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

記者郭玗潔／新竹報導

國道1號北上76.9公里處，4日凌晨2時23分發生追撞事故，造成車內司機重傷身亡，乘客前四海幫角頭郝廣民重傷，送醫搶救。不料才過約40分，虛幣犯罪調查專家陳梅慧和謝姓男友搭乘UBER北返時，也在國道1號北向77.7公里處發生嚴重車禍，陳傷重不治，因兩起車禍不僅時間相近，距離也只差800公尺，遭外界質疑兩案是否有隱情。不過，國道警方回應，兩起事故並無因果關係。

53歲郝廣民是威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭，車禍當時他與21歲林姓保鑣同坐在後座，因開車的楊姓司機猛力追撞前方一輛正在被拖吊的小貨車後，又追撞拖吊車，導致楊姓司機傷重不治身亡，坐在後座的郝廣民也傷勢嚴重，胸部受有挫傷、雙腿撞斷，送醫搶救中。

而巧合的是，郝廣民事故現場還未排除完畢，大約40分鐘後，陳梅慧和謝姓男友就在搭UBER車北返途中，於800公尺外發生死亡車禍。

回顧整起案件，刑事局科技犯罪防制中心謝姓偵查員因遭具名檢舉，涉嫌公器私用把詐團金流情資交給女友陳梅慧調查，謝的辦公室和住處因此在3日遭到台中地檢署會同刑事局政風室人員搜索，謝、陳也被帶回複訊，最後謝諭知3萬元交保、陳無保請回。

然而謝、陳兩人於4日凌晨3時搭UBER北返，行經國道1號北上77公里新竹路段時，因追撞前方車輛，造成6車連環車禍，陳梅慧送醫後傷重身亡，謝員因傷住院。

▲▼國一車禍身亡的台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

▲陳梅慧長年對打擊詐騙貢獻良多，死訊傳出後引發外界不捨。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

據了解，陳梅慧（40歲）的來頭不小，在司改會任職超過10年、曾任倡議專員、倡議部主任、司改會執行秘書，多次為了性別平等、冤獄案件等上街頭抗議，陳梅慧也專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查技術，目前更是台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師。

警界人士回憶，陳梅慧長期幫刑事局科技犯罪和打詐中心無償分析案件，國內實質能扣到虛擬貨幣贓款的詐騙案件，大多數陳女都幫過忙。如今不幸遇到車禍過世，留下2名幼女，令人不捨鼻酸。

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關鍵字：

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