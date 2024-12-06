與卡車「同時過馬路」擋視線！　女老師遭超速機車撞飛慘死

▲與卡車同時過馬路，女師遭超速機車撞死。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞一名65歲的女教師安娜（Ana Cecilia Vásquez Gómez）日前在考卡省與一輛皮卡車同時穿越馬路，結果一名騎機車高速行駛的外送員在皮卡車通過後才發現她，來不及煞車，直接將安娜撞飛，導致她猛烈撞擊電線杆後當場死亡。

根據《EL PAÍS》報導，事故發生在12月1日下午。當時，安娜在過馬路前觀察了一下情況，見到一輛皮卡車正與她並行駛向路口，似乎因此認為道路安全，便開始過馬路。然而，當皮卡車駛離路口後，安娜才走到路中央，一輛高速行駛的機車迎面而來，無法避開直接撞上了她。

監視器畫面顯示，撞擊後安娜被拋向路旁人行道的電線桿，背部猛烈撞擊後又旋轉一圈才停下；機車騎士則因摔車倒地，受傷送醫。當醫護人員趕到現場時，安娜已無生命跡象。

警方表示，機車騎士是一名外送員，事發當時並無其他車輛或行人遮擋視線，事故純粹是因速度過快而導致的悲劇。

安娜的親友透露，她是一名孝順的女兒，終身未婚，長期照顧98歲高齡的母親。她的告別式已於12月4日舉行，親友對她的突然離世深感哀痛。

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