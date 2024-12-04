　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／國1追撞女死者是正妹調查官　查創意私房+郭哲敏都有她

▲曾任司改會執秘、虛幣交易所首席金融犯罪調查官的陳梅慧遭警界惡意檢舉枉死。（圖／翻攝畫面）

▲曾任司改會執秘、虛幣交易所首席金融犯罪調查官的陳梅慧遭警界惡意檢舉枉死。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局科技犯罪防制中心謝姓偵查員遭具名檢舉，涉嫌公器私用把詐團金流情資交給陳姓女友調查。台中地檢署3日會同刑事局政風室人員到搜索謝員辦公室及住處，並帶回2人複訊，最後諭知3萬元交保、陳女無保請回。4日凌晨3時許，2人搭uber車北返途中行經國道1號北上77公里新竹路段時，追撞前方車輛，造成6車連環車禍，謝員女友送醫後傷重傷亡，謝員因傷住院。

據了解，謝員女友陳梅慧（40歲）來頭不小，曾任司改會任職超過10年、曾任倡議專員、倡議部主任、司改會執行秘書，多次為了行別平等、冤獄案件等上街頭抗議，陳女並專精虛擬貨幣、區鏈鏈洗錢犯罪防治偵查技術，目前更是台灣XREX虛擬獲幣交易所的金融犯罪首席調查師。

▲曾任司改會執秘、虛幣交易所首席金融犯罪調查官的陳梅慧遭警界惡意檢舉枉死。（圖／翻攝畫面）

另外，陳女還是不少司法機關包含調查局、刑事局及全台警察機關定期合作的科技犯罪調查及虛擬貨幣金流追查實務技術的講師。知情者透露「事實上公家機關能給的講師費很低、往往每堂課都在2千元左右」「以Miffy（陳梅慧英文名）擔任台灣虛幣交易所首席犯罪調查師的行情根本遠遠請不起」但陳女熱心公益，常可見她出席檢警機關授課的身影。

陳曾出手，結合團隊花了2天時間分析創意私房公布的4個虛幣錢包地址，整理出27頁的調查報告，完整整理出台灣偷拍罪惡淵藪「創意私房」偷拍犯嫌的金流結構，並無償提供給執法機關使用。包含黃子交購買兒少影音案件、及部分重大詐團及地下洗錢案件，幕後都有陳女幫警方盡心調查的身影。

陳女曾接受媒體訪問表示，她自己做這些事的動機，「我想要阻止不法侵害發生。」她強調，想盡力幫助每一個受害者，日前她和謝員交往感情穩定，兩人攜手研究分析詐團金流情資，未料卻被台中市警局某刑警檢舉兩人行為涉嫌洩密，如今返程途中車禍，台灣首屈一指的虛擬貨幣犯罪調查專家、人權鬥士因此無端喪命，讓警界和幣圈知情者不勝唏噓。

►獨／北市連爆變態警！多名被偷拍女警未獲諮商　竟是預算已花光

►獨／北市街頭「推車運屍700m」　52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍　「3大關鍵證物」全詭異消失

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
賴清德因應「南韓突發戒嚴」　關島跨海跟國安團隊視訊　
軍官營區喝酒「性侵下屬」！他崩潰求救：長官又來
快訊／賴清德成台灣首位踏進總督府官邸、關島議會總統
快訊／唐肇廷宣布引退　結束12年中職生涯
小六生棒打老師　自稱同校師「還原家長5波攻勢」
4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／國1追撞女死者是正妹調查官　查創意私房+郭哲敏都有她

台南軍官營區喝酒「性侵下屬」！他崩潰向媽媽訴苦：長官又來了

環河快自小客「180度高速翻覆」！一路滑行爆火花　17秒驚悚影片曝

快訊／北市轎車「不明原因」失控撞進超商　男駕駛一度受困

愛車2度遭噴漆成「裝置藝術」！他調監視器竟抓到親叔...犯案原因曝

肇事原因曝！台61線3貨車追撞3死1重傷　疑閃避施工急煞釀禍

瓊瑤遺體相驗「兒子、兒媳、秘書現身陪同」！3人低調搭車離開

獨／中鹿客運「路殺」黑底曝！女騎慘遭撞輾亡　司機明二審宣判

快訊／瓊瑤以翩然之姿辭世　士檢相驗結束...遺體交由家屬治喪

當兵遭霸凌陽光男智力退化成2歲...現況曝　大兵日記13字惹人淚

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

2024樂。無齡博覽會　中華電信「數位賦能 精采無齡」打造新生活

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

獨／國1追撞女死者是正妹調查官　查創意私房+郭哲敏都有她

台南軍官營區喝酒「性侵下屬」！他崩潰向媽媽訴苦：長官又來了

環河快自小客「180度高速翻覆」！一路滑行爆火花　17秒驚悚影片曝

快訊／北市轎車「不明原因」失控撞進超商　男駕駛一度受困

愛車2度遭噴漆成「裝置藝術」！他調監視器竟抓到親叔...犯案原因曝

肇事原因曝！台61線3貨車追撞3死1重傷　疑閃避施工急煞釀禍

瓊瑤遺體相驗「兒子、兒媳、秘書現身陪同」！3人低調搭車離開

獨／中鹿客運「路殺」黑底曝！女騎慘遭撞輾亡　司機明二審宣判

快訊／瓊瑤以翩然之姿辭世　士檢相驗結束...遺體交由家屬治喪

當兵遭霸凌陽光男智力退化成2歲...現況曝　大兵日記13字惹人淚

陸媒「馬龍進盤絲洞」惹議　中山女高家長會發聲：心疼孩子受傷害

陸彩民買350元彩券「抱走10億大獎」！老闆驚訝：他平時不是玩這個

獨／國1追撞女死者是正妹調查官　查創意私房+郭哲敏都有她

身分證拿出來！5千坪鹿芝谷生態景觀園區亮相　1縣市民眾免費入園

賴清德因應「南韓突發戒嚴」情勢衝擊　關島跨海跟國安團隊視訊　

「雲豹神偷」是他！　克羅馬轟34分還有單場9抄截破聯盟新高

瓊瑤、劉家昌相繼離世　韓國瑜發文悼念：愴然與不捨如潮水般湧來

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」

集集鐵道後年提前修復完工　游顥助爭取中央6500萬優化觀光環境

GD疑也不滿突戒嚴！　作家怒指尹錫悅「拜託自己滾」他按讚了

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

社會熱門新聞

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

瓊瑤淡水豪宅破億　曾說「人生已滿足」

瓊瑤最後聲明曝光！臉書留「不要為我難過」

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

即／台61重大車禍　死亡增至3人

快訊／瓊瑤輕生亡…遺體送抵二殯！兒子悲痛現身相驗

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

即／金瓜石爬山突遇落石　女遭砸中搶救不治

即／瓊瑤以翩然之姿辭世　士檢相驗結果曝

澎湖峭壁釣魚不慎落海　高雄醫學大學副校長鄭添祿送醫不治

快訊／台61追撞！小貨車爛成一團鐵球　釀1死1傷2命危

台中驚傳13歲國中生4樓墜下！急救第6天

更多熱門

相關新聞

環河快自小客翻覆滑行！17秒畫面曝

環河快自小客翻覆滑行！17秒畫面曝

台北市萬華區環河快速道路今（2日）清晨5時24分許傳出嚴重車禍，46歲柯姓男子駕車往南行經西藏路匝道附近時，突失控打滑自撞護欄，當場180度翻車，造成車體嚴重變形、柯男全身骨折，而當時的事發畫面也曝光！

即／北市轎車失控撞進超商　駕駛一度受困

即／北市轎車失控撞進超商　駕駛一度受困

即／台61重大車禍　死亡增至3人

即／台61重大車禍　死亡增至3人

即／北宜死亡車禍！19歲騎士送醫不治

即／北宜死亡車禍！19歲騎士送醫不治

即／國1大林段3車追撞　駕駛一度受困

即／國1大林段3車追撞　駕駛一度受困

關鍵字：

虛幣交易所調查師洩密車禍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

瓊瑤淡水豪宅破億　曾說「人生已滿足」

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

瓊瑤最後聲明曝光！臉書留「不要為我難過」

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

即／台61重大車禍　死亡增至3人

快訊／瓊瑤輕生亡…遺體送抵二殯！兒子悲痛現身相驗

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

更多

最夯影音

更多

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面