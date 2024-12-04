獨／國1追撞女死者是正妹調查官　查創意私房+郭哲敏都有她

▲曾任司改會執秘、虛幣交易所首席金融犯罪調查官的陳梅慧遭警界惡意檢舉枉死。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局科技犯罪防制中心謝姓偵查員遭具名檢舉，涉嫌公器私用把詐團金流情資交給陳姓女友調查。台中地檢署3日會同刑事局政風室人員到搜索謝員辦公室及住處，並帶回2人複訊，最後諭知3萬元交保、陳女無保請回。4日凌晨3時許，2人搭uber車北返途中行經國道1號北上77公里新竹路段時，追撞前方車輛，造成6車連環車禍，謝員女友送醫後傷重傷亡，謝員因傷住院。

據了解，謝員女友陳梅慧（40歲）來頭不小，曾任司改會任職超過10年、曾任倡議專員、倡議部主任、司改會執行秘書，多次為了行別平等、冤獄案件等上街頭抗議，陳女並專精虛擬貨幣、區鏈鏈洗錢犯罪防治偵查技術，目前更是台灣XREX虛擬獲幣交易所的金融犯罪首席調查師。





另外，陳女還是不少司法機關包含調查局、刑事局及全台警察機關定期合作的科技犯罪調查及虛擬貨幣金流追查實務技術的講師。知情者透露「事實上公家機關能給的講師費很低、往往每堂課都在2千元左右」「以Miffy（陳梅慧英文名）擔任台灣虛幣交易所首席犯罪調查師的行情根本遠遠請不起」但陳女熱心公益，常可見她出席檢警機關授課的身影。

陳曾出手，結合團隊花了2天時間分析創意私房公布的4個虛幣錢包地址，整理出27頁的調查報告，完整整理出台灣偷拍罪惡淵藪「創意私房」偷拍犯嫌的金流結構，並無償提供給執法機關使用。包含黃子交購買兒少影音案件、及部分重大詐團及地下洗錢案件，幕後都有陳女幫警方盡心調查的身影。

陳女曾接受媒體訪問表示，她自己做這些事的動機，「我想要阻止不法侵害發生。」她強調，想盡力幫助每一個受害者，日前她和謝員交往感情穩定，兩人攜手研究分析詐團金流情資，未料卻被台中市警局某刑警檢舉兩人行為涉嫌洩密，如今返程途中車禍，台灣首屈一指的虛擬貨幣犯罪調查專家、人權鬥士因此無端喪命，讓警界和幣圈知情者不勝唏噓。

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