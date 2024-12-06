「正妹調查師」車禍亡掀陰謀論　黃揚明3點質疑：老百姓還能相信誰

記者葉國吏／綜合報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在國道車禍身亡。網路一位自稱她友人的網友發文爆出陰謀論，強調死因不單純。媒體人黃揚明也發文質疑「小老百姓還能相信誰呢？」

▲前四海幫角頭郝廣民和金融犯罪首席調查師陳梅慧在相近時、地發生車禍，引發外界揣測。（圖／資料照、翻攝自陳梅慧臉書）

由於該起車禍巧合與威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭郝廣民的車禍地點相近，批踢踢有位自稱陳梅慧的網友留言，指陳小姐是國內一流的虛擬貨幣幣流專家，無償協助刑事局做案子，多年來不眠不休不求名利，為何有這樣的結局？「半夜高速公路沒車追什麼屁撞？」質疑死因不單純。

▲陳梅慧長年對打擊詐騙貢獻良多，死訊傳出後引發外界不捨。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

媒體人黃揚明4日在粉專也發文「從昨天看到PTT爆卦到今天陳梅慧的相關報導，心中滿滿的震撼！」認為謀論之所以會成為輿論主軸，就是因為巧合太多。「凌晨3點這個時段，國道車流量理論上不多，會發生夾擊追撞的巧合有多高？」、「如果她沒有成為洩密被告而出庭應訊，她的行蹤會有人知曉嗎？如果她沒有協助警方偵辦相關案件，她會被檢舉洩密導致喪命嗎？」、「「如果連檢警都不可信賴，小老百姓還能相信誰呢？」