嘉義聖馬爾定醫院聖誕點燈　傳遞溫暖節慶氛圍

▲聖馬爾定醫院聖誕馬槽點燈儀式，邀請嘉義市衛生局副局長莊美如(圖右3)與陳美惠院長(圖左3)一同舉行點燈儀式 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

12月是一年之中最後一個月份，也是最熱鬧的月份，除了慶祝主耶穌的誕生，也感謝天主賜給我們「世界的光」，藉著繽紛的馬槽布置，彌撒中吟唱的美妙聖歌，在在提醒著我們主耶穌降生的那份喜悅與純潔。天主教聖馬爾定醫院於12月5日舉行聖誕馬槽點燈儀式，邀請嘉義市衛生局副局長莊美如與陳美惠院長一同舉行點燈儀式祝福禮，祈願大家都能平安喜樂，共同散播和諧、美好及互助的精神。





教宗方濟各曾說:「聖誕馬槽和聖誕樹呈現希望和愛的訊息，幫助人們營造聖誕節的氣氛，一起懷著信德活出救主降生的奧跡。祂以簡樸和溫良的方式來到塵世。讓我們被祂吸引，以小孩子的心靈站在馬槽前，因為在那裡我們將能明白天主的美善，默觀祂的慈悲。」院方也將陸續進行院內報佳音活動，讓住院病人與來院民眾皆能感受到心靈平安與聖誕喜悅。





5日上午眾人齊聚一堂，溫馨的馬槽布置搭配上五彩繽紛的燈串，讓人瞬間忘卻煩憂。院方的院牧部聖詠團首先為大家獻唱幾首聖歌，優美的歌聲迴盪大廳，溫暖人心，不少民眾駐足欣賞沉浸其中。聖馬爾定醫院陳美惠院長表示，每年聖誕點燈是醫院的傳統，大廳有溫馨馬槽與祈願聖誕樹，醫院大門口也有燈海、聖誕紅、麋鹿造景…等裝置，在冷風颯颯的季節傳遞出溫暖的節慶氛圍。



緊接著在倒數聲中，陳美惠院長與莊美如副局長以及主禮劉永欽神父一同啟動聖誕之光，聖誕天使們也紛紛向民眾報佳音、發放糖果祝福平安。陳美惠院長表示，聖誕就是一個充滿愛的象徵，傳愛的季節，唯有愛是無價的，獻上愛就是獻上我們有溫度的關懷，希望我們每個人都能成為點燈者，一點一滴的小光芒也可足以照亮黑暗大地。