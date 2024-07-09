嘉義聖馬爾定一站式出院　創新服務獲全國品管圈特優獎

▲聖馬爾定創新一站式出院服務 獲全國品管圈特優獎 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



聖馬爾定醫院推動品管圈，組成「便利圈」以「運用精實管理提升出院作業效率」為主題，創新一站式出院服務，將結帳、領藥、診斷書用印，都集中在住院樓層的護理站辦理。出院作業時間從原本要1個小時（平均56分鐘），縮短為半小時（平均34分鐘）；也促使上午的出院率達到94%，有效提升病房的利用率，成效不僅獲得民眾的高滿意度，更榮獲第216屆全國品管圈大會最高榮譽「特優獎」;醫事部組長邱瓊慧也獲頒「潛力圈長獎」。



聖馬爾定醫院以病人為中心，藉由各種品管手法，分析改善作業流程，提升醫療服務品質。因為住院事務組一線人員觀察到，病患及家屬辦理出院需來回奔波於病房護理站、批價櫃檯、領藥櫃檯等不同樓層的層層關卡，而且每一關還需要聯繫、帳款核對、等醫療處置、等電梯的冗長等候，連帶影響其他患者等住院候床的時間，因此由醫療事務部、護理部及藥劑科等跨團隊組成「便利圈」，提出具體的改善策略。



「便利圈」團隊經過檢討分析，擬定三大對策提升出院作業效率。首先是針對帳務及連繫問題超前部署，每天自動檢核住院帳務的正確性，透過LINE或簡訊提前告知帳款初估金額，讓病患家屬預先準備；其次是請醫師提前開立醫囑，優先對出院病患執行醫療處置及點滴移除；最後則是啟動一站式服務，精簡診斷書用印流程與出院帶藥，改至護理站辦理。

目前聖馬爾定醫院已全面實施一站式出院服務，病患和家屬都很有感。兒科病房的媽媽表示，直接在住院樓層的護理站辦理出院太方便了，讓她不必再帶著孩子跑上跑下，省去很多麻煩；有內科病房的病患家屬說，出院前提早收到簡訊得知費用，護理師還會送藥到病房詳細解說和衛教，等於在護理站繳完錢就可以直接回家休養，節省很多時間，服務真的很貼心。

一站式出院服務不只讓出院病患及家屬省時省力、快速便利，還可以有效提升病房的利用率。實施後提高病患上午的出院率達到94%，縮短下一位住院病患的候床時間，尤其是急診可以儘快安排病患到病房靜養，或是準備後續治療或手術，提升醫療服務品質。

這項品管專案還有其他附加效益，出院病患減少搭乘電梯節省耗能，預估每年可節約1279度用電，相當於減少約823公斤碳排放，等於68棵樹的吸附量，達到節能減碳及響應ESG永續發展目標。