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聖馬爾定成立兒童發展聯合評估中心 　助慢飛天使展翅

▲▼助慢飛天使展翅 聖馬成立兒童發展聯合評估中心 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲▼助慢飛天使展翅 聖馬成立兒童發展聯合評估中心 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

孩子能夠健康快樂長大，是家長最重視的事。過去嘉義市僅有兩家醫院提供兒童發展評估，由於評估過程需會診多專科診斷，耗時較久，許多家長抱怨經常要等待3個月甚至半年以上還排不到，擔憂會延誤治療，後續的支持系統也無法及時銜接，面臨心理及經濟雙重壓力;如今聖馬爾定醫院加入兒童發展評估行列，家長不必再苦苦等候。

天主教聖馬爾定醫院為解決家長的困惑，並讓需要早期療育的家庭都能得到及時的幫助，於今年成立嘉義市第三家的「兒童發展聯合評估中心」，整合各醫療專科包含復健科、小兒科、精神科、耳鼻喉科及眼科等醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師、聽力師及社工師，組成專業的兒童發展聯合評估服務團隊，提供學齡前兒童完整的早療服務資源，與後續健全的醫療服務。

聖馬爾定醫院復健科主任郭世勳指出，大多數兒童發展遲緩的原因不明，除了身體疾病，也可能受家庭或社會因素影響。有家長因孩子快2歲仍無法說出完整的句子而帶來就醫，經過詳細問診及檢查，推測可能受到COVID-19疫情影響，長期待在家沒有和外界互動，造成語言發展停滯。後來經過語言治療師的引導訓練，家長也配合加強互動，總算慢慢追上同齡的孩子。

▲▼助慢飛天使展翅 聖馬成立兒童發展聯合評估中心 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲聖馬爾定醫院復健科主任郭世勳。（圖／聖馬爾定醫院提供）

從出生到6歲是腦細胞發展最快速的黃金階段，也是奠定幼兒生理及心理上的基礎，此時期幼兒在各方面發展尚未定型，可塑性很大。郭世勳主任表示，及時出手才能讓慢飛的孩子發揮最大潛能，而且孩子的遲緩問題單從表面上不一定看得出來，必須透過專業的評估才能窺知全貌。像在門診中，有家長以為孩子只是說話比較慢，進一步診察後，還發現有手部操作功能不足、認知困難等問題。

郭世勳主任提醒家長，孩子的發展需從認知、語言、動作、情緒等多面向進行整體評估，如果出現比同年齡兒童明顯落後的現象，就要儘快到醫院評估，把握早期療育的時機，以免抱憾終生。

聖馬爾定醫院兒童發展聯合評估的流程，家長可先打電話和個管師約診，將儘快安排至復健科門診就醫，醫師會視孩子實際狀況，決定是否加會其他專科，待完成聯合評估後醫院會出具綜合報告書，家長可依此向縣市政府申請教育、社福資源及相關補助。

有需要的民眾可洽詢聖馬爾定醫院「兒童發展聯合評估中心」，一律採電話預約掛號，無提供現場或網路掛號，預約專線：05-2756000轉分機3805。

 
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