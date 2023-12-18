聖誕「嘉」節 「藥」你一起　2023聖誕點燈熱鬧登場

▲嘉南藥理大學於日前在校內大禮堂前舉辦「聖誕嘉節 藥你一起」聖誕點燈活動，在校長錢紀銘的帶領下，與一同參與的學校主管與師生們共同點亮充滿祝福與希望的聖誕之燈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕節腳步逐漸接近，嘉南藥理大學於日前在校內大禮堂前舉辦「聖誕嘉節 藥你一起」聖誕點燈活動，在校長錢紀銘的帶領下，與一同參與的學校主管與師生們共同點亮充滿祝福與希望的聖誕之燈，大夥不僅沉浸於濃濃的聖誕氛圍中，更共同感受這個充滿愉悅和祝福的時節。

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聖誕點燈活動首先登場的是野餐佈置比賽，五專生、大學生及國際生等團隊準備充分且自信滿滿的來參賽，最後由藥學系取得野餐比賽冠軍。緊接著登場的是精舞門、熱音社及越南國際生等各社團的舞蹈及歌唱演出，精彩的表演燃點整個校園熱鬧滾滾，全校師生同臺齊聲高唱「We wish you merry Christmas」互道聖誕快樂。

聖誕系列活動在點燈後緊鑼密故地展開，14至15日、19~20日的聖誕市集，以及21日由學生議會舉辦的「吉瑞復光，共展議力」愛心義賣，販售手工餅乾、堅果塔和棉花糖。學生議會活動負責人黃鏇真表示，由於此義賣活動受到全校熱烈響應，預購時詢問度相當熱烈，所義賣之款項將全數捐助弱勢團體，讓大家一同共享聖誕節溫暖氣氛。

嘉藥學務長董志明表示，聖誕點燈儀式是嘉藥多年的傳統，每年都受到師生歡迎及期待，聖誕點燈點亮的不只是希望與祝福，還有感恩能繼續與珍惜的人相聚相守，歡迎同學一起來聖誕樹前拍照打卡，分享傳遞幸福的照片給遠在外縣市的親朋好友。