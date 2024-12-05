消防創新再精進　南消高壓細水霧設備針對住宅火災滅火試驗與研討

▲台南市消防局4日舉辦幫浦消防車，以高壓細水霧設備針對住宅A類火災滅火試驗與研討，並針對國外最先進研發「投擲式滅火彈」進行試驗。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市消防局4日舉辦幫浦消防車，以高壓細水霧設備針對住宅火災滅火試驗與研討，召集配置單位人員分享實務運用心得，探討使用高壓細水霧設備，如何突破傳統射水容易使煙層擾動，妨礙居室內倖存者避難求生的缺點，透過設備省水特性讓水蒸氣產生相對減少，使火場中性帶能始終保持在有利於生還者的高度。

高壓細水霧設備自2023年6月初消防局創新研發至今，已歷時1年多，配發單位人員對於其高效滅火，減少住宅火警住戶水損的性能均十分讚賞，此次研討特別準備更多的木棧板使其燃燒旺盛，模擬當住家內火災到達成長期之後，如何利用其優異的滅火效能及搭配嫻熟的操作技巧，減少人力並快速布線使戰力更上一層樓，以減少人民生命財產損失。

除此之外，還針對國外最先進研發「投擲式滅火彈」進行試驗。「投擲式滅火彈」是個全新且有創意的工具，它被設計來幫助滅火和作為消防隊員在緊急撤離或進入火場的一套個人裝置使用，本次試驗證明顯示滅火效力可涵蓋大約20 立方公尺之火源，且具有易於攜帶，在火災中只要移除安全夾並拉開圓型的插梢即可啟動滅火效能，終止火災的擴大。

市長黃偉哲表示，改裝後的幫浦消防車，跟傳統消防車比較，具有機動性佳、高效省水又絕緣不導電的特點。當火災派遣時，可以游刃有餘的快速穿梭在巷弄之間，甚至大樓地下室也都能直接開進去，可以快速的抵達現場，而且放水量僅需20分之1，能大幅度減少救災時所衍生的水損，而投擲式滅火彈若能發揮效能亦可提升市民保障。期勉消防團隊百尺竿頭更進一步，做得更多讓每位市民過得更好，讓台南成為一個宜居、安全的城市。

消防局長李明峯表示，消防局肩負保障市民安全的重責大任，隨著時代轉變災害類型跟以往大不相同，消防局也必須跟與時俱進以提升救災技術，並與全世界無縫接軌，增進搶救之效能。研發創新本是消防局持續努力的方向，然而創新還必須加上永續才行，如此才能一棒接著一棒往更高的目標邁進，也讓大台南的市民更有保障。