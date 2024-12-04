　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

威致鋼鐵熱心公益　捐贈南消救災指揮車提升救災效能

▲台南市消防局4日上午9時45分許，於消防局第二救災救護大隊，舉行威致鋼鐵工業股份有限公司捐贈消防局救災指揮車1輛儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局4日上午9時45分許，於消防局第二救災救護大隊，舉行威致鋼鐵工業股份有限公司捐贈消防局救災指揮車1輛儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局4日上午9時45分許，於消防局第二救災救護大隊，舉行威致鋼鐵工業股份有限公司捐贈消防局救災指揮車1輛儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌，以感謝董事長郭素惠的善行義舉，造福地方及人群。

▲台南市消防局4日上午9時45分許，於消防局第二救災救護大隊，舉行威致鋼鐵工業股份有限公司捐贈消防局救災指揮車1輛儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝郭素惠董事長認同台南市消防局，肯定消防人員的努力，願意捐贈消防救災車輛，車上備有警示燈、警報器、無線電通訊裝置及各式裝備器材，總價值新台幣200萬元。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝郭董事長對於消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

▲台南市消防局4日上午9時45分許，於消防局第二救災救護大隊，舉行威致鋼鐵工業股份有限公司捐贈消防局救災指揮車1輛儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，感謝威致鋼鐵工業股份有限公司慷慨解囊，本次捐贈的救災指揮車，將助於消防同仁於災害發生時，迅速抵達達現場蒐集並回傳災情訊息，強化救災工作的指揮調度及部署，維護民眾的生命及財產安全。

▲台南市消防局4日上午9時45分許，於消防局第二救災救護大隊，舉行威致鋼鐵工業股份有限公司捐贈消防局救災指揮車1輛儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，「威致鋼鐵」設立於1982年，是南部主力電爐廠，使用循環資源之原料生產鋼胚、鋼筋、棒鋼、盤元及特殊合金鋼等高品質鋼材，產業應用橫跨機械製造業、螺絲及螺帽業等，亦是台灣擁有最多國家外銷認證的鋼筋製造廠。長期以來秉承「誠信經營、穩健成長、積極創新、卓越目標」四大經營理念，並在郭素惠董事長的帶領下，全體員工齊心向上，秉持公司的經營方針，持續提升生產技術能力，發揮群體創新能力，建立永續企業的卓越團隊。

▲台南市消防局4日上午9時45分許，於消防局第二救災救護大隊，舉行威致鋼鐵工業股份有限公司捐贈消防局救災指揮車1輛儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／劉家昌癌逝「兒章立衡仍不知情」首發聲！
快訊／羈押近2個月　黃紹庭消瘦現身議會：心情很好
台灣為何不能比照韓國戒嚴？　律師揭2法律原因
「壁紙股」浴火重生！　連飆12根漲停
快訊／主題曝光！雙城論壇12／17登場　上海派副市長帶隊來台
《麻辣鮮師》女星罹癌！「跟宇宙許願」：開刀順利
搭機飛首爾「飛一半突宣布戒嚴」　網笑：出機場就解嚴了
陸委會：馬英九陸生團涉違規　將做行政處分
快訊／網紅超哥遭起訴！
韓美女主播「出手搶軍人步槍」！　火爆畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南鐵路地下化工程　實踐街平交道15日開放行人、機車通行

台東觀光宣傳影片全新登場　述說山海之美

做好回收物貯存管理　有礙衛生整潔最高可罰款6000元

威致鋼鐵熱心公益　捐贈南消救災指揮車提升救災效能

蘭嶼鄉長謝胡源辭世！縣府指派科長代理　明年2月補選

貨車金崙大橋刁車「後方大塞車」　台東警緊急排除

提升對毒品及詐欺危害的認識　台東少年警察隊到兒童之家宣導

「城市平權、藝起共好」　竹市身障平權服務成果展

海科館長涉霸凌情節重大！教育部「未公布」的調查真相曝

南投家扶辦年度園遊會歡慶55週年　宣布水里鄉將建館擴大扶助範圍

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

台南鐵路地下化工程　實踐街平交道15日開放行人、機車通行

台東觀光宣傳影片全新登場　述說山海之美

做好回收物貯存管理　有礙衛生整潔最高可罰款6000元

威致鋼鐵熱心公益　捐贈南消救災指揮車提升救災效能

蘭嶼鄉長謝胡源辭世！縣府指派科長代理　明年2月補選

貨車金崙大橋刁車「後方大塞車」　台東警緊急排除

提升對毒品及詐欺危害的認識　台東少年警察隊到兒童之家宣導

「城市平權、藝起共好」　竹市身障平權服務成果展

海科館長涉霸凌情節重大！教育部「未公布」的調查真相曝

南投家扶辦年度園遊會歡慶55週年　宣布水里鄉將建館擴大扶助範圍

快訊／劉家昌癌逝「兒章立衡仍不知情」首發聲！　認：我有很多問號

台南鐵路地下化工程　實踐街平交道15日開放行人、機車通行

台東觀光宣傳影片全新登場　述說山海之美

前次長2月曾約談謝宜容　洪申翰：目前理解是針對經費、非霸凌

國3聯結車爆胎「胎皮成血滴子」猛砸自小客　後方駕駛嚇壞

《我的英雄學院》600萬粉絲選「世界最佳英雄」　爆豪壓倒性奪冠

藏壽司再度聯名「蠟筆小新」　13款超萌扭蛋12／13登場

台灣能學韓國「戒嚴反制在野黨？」　律師揭2關鍵：無法比照

數發部官員疑涉霸凌赴立院被點名給回應　11日前調查報告出爐

做好回收物貯存管理　有礙衛生整潔最高可罰款6000元

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

地方熱門新聞

海科館長涉霸凌！教育部「未公布」的調查真相曝

交通部長點名桃園參加下週記者會　部長化身為訓導主任？

新竹薇閣宣布熄燈！最後營業時間曝

高雄製「電動垃圾車」亮相　最快明年1月上工

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

全國EMBA校園馬拉松賽暨大登場

南投家扶舉辦年度園遊會歡慶55週年

「曼島飛彈」Cavendish和Froom參訪九族文化村

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

6大劣勢礙小港機場發展　議員全天侯新機場

桃園市立美術館「消失的空橋」回來了　張善政曝始末

台南大遠百耶誕公益點燈黃偉哲攜手企業送暖偏鄉學童

12強棒球英雄台南盛大遊行黃偉哲與球迷見證歷史

秋冬新北漁港療癒之旅　泡溫泉賞景嚐鮮美海產

更多熱門

相關新聞

女上士遇到「10萬分之1機率」請假捐骨髓

女上士遇到「10萬分之1機率」請假捐骨髓

海巡署中部分署通知作業隊女上士吳紓庭，去年參加骨髓幹細胞捐贈建檔，短短不到一年，就成功與一名患者配對上，這機率僅有10萬分之1。近日吳紓庭請了罕見的「骨髓捐贈假」假別，請了約一周前往花蓮慈濟醫院捐贈骨髓救人，也是海巡署同仁史上首例。

強化逃生應變南消東山分隊至護理之家宣導與踏勘

強化逃生應變南消東山分隊至護理之家宣導與踏勘

南消二大結合南化日照中心避難演練

南消二大結合南化日照中心避難演練

江蕙捐8000萬醫療設備　衛福部：為台灣注入愛與溫暖

江蕙捐8000萬醫療設備　衛福部：為台灣注入愛與溫暖

台南關子嶺崁頂福安宮捐贈住警器造福市民

台南關子嶺崁頂福安宮捐贈住警器造福市民

關鍵字：

威致鋼鐵捐贈南消救災指揮車救災

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」

更多

最夯影音

更多

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面