威致鋼鐵熱心公益　捐贈南消救災指揮車提升救災效能

▲台南市消防局4日上午9時45分許，於消防局第二救災救護大隊，舉行威致鋼鐵工業股份有限公司捐贈消防局救災指揮車1輛儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局4日上午9時45分許，於消防局第二救災救護大隊，舉行威致鋼鐵工業股份有限公司捐贈消防局救災指揮車1輛儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝獎牌，以感謝董事長郭素惠的善行義舉，造福地方及人群。

市長黃偉哲表示，感謝郭素惠董事長認同台南市消防局，肯定消防人員的努力，願意捐贈消防救災車輛，車上備有警示燈、警報器、無線電通訊裝置及各式裝備器材，總價值新台幣200萬元。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝郭董事長對於消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

消防局局長李明峯表示，感謝威致鋼鐵工業股份有限公司慷慨解囊，本次捐贈的救災指揮車，將助於消防同仁於災害發生時，迅速抵達達現場蒐集並回傳災情訊息，強化救災工作的指揮調度及部署，維護民眾的生命及財產安全。

消防局指出，「威致鋼鐵」設立於1982年，是南部主力電爐廠，使用循環資源之原料生產鋼胚、鋼筋、棒鋼、盤元及特殊合金鋼等高品質鋼材，產業應用橫跨機械製造業、螺絲及螺帽業等，亦是台灣擁有最多國家外銷認證的鋼筋製造廠。長期以來秉承「誠信經營、穩健成長、積極創新、卓越目標」四大經營理念，並在郭素惠董事長的帶領下，全體員工齊心向上，秉持公司的經營方針，持續提升生產技術能力，發揮群體創新能力，建立永續企業的卓越團隊。