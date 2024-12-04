陸媒「馬龍進盤絲洞」惹議　中山女高家長會發聲：心疼孩子受傷害

▲陸生團來台，球王馬龍現身中山女高。（圖／馬英九辦公室提供）

記者楊惠琪／台北報導

馬英九基金會邀請中國桌球名將馬龍與陸生團訪台，日前到台北市中山女高參訪，吸引女學生圍觀，卻被中國媒體形容馬龍是「唐僧進盤絲洞」，引發爭議。中山女高家長會今（4）晚發出聲明指出，對陸生參訪活動引發的爭議，深感憤慨，心疼孩子所受的傷害，除向主辦單位表達嚴正抗議外，也將對引用學生影像進行不當影射的媒體或社群，採取法律行動。

中山女高家長會表示，針對近日陸生參訪活動引發的爭議，家長會深感憤慨，並心疼孩子們因媒體報導及網路留言攻擊造成的傷害。

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聲明指出，本次參訪活動由學校基於學術、體育及文化交流的原則安排，全程確實未開放媒體入校，也未主動安排學生與陸生進行互動，也無公開宣傳的情事。然而，事後卻有學生的影像流出，且被部分大陸媒體偏頗使用並進行扭曲報導，嚴重損害學校與師生的形象，事件發展至此，令人無法接受。

家長會指出，已與學校充分溝通，並明確表達家長的立場，並提出以下4點訴求：

1. 向主辦單位馬英九基金會表達嚴正抗議，強調校園和學生不應被任何形式的政治操作所利用。

2. 對於引用學生影像進行不當影射的媒體或社群，將不惜採取法律行動，堅決捍衛學生權益。

3. 要求學校正式說明事件的來龍去脈及校方的處置方式，並提供學生必要的關懷與心理輔導。

4. 未來安排此類交流活動時，須更審慎評估，並制定更嚴謹的管控流程，防止類似情況再度發生。

家長會說，在此次爭議中，孩子們無辜成為箭靶。懇請社會大眾停止散播誇大及醜化中山學生的報導，並停止對學生們的言語攻擊。我們也期盼中山的師生與家長能從事件中吸取經驗，共同以更周全的態度守護校園，呵護每位學生。