陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅有異見：要就別過、過了別吱吱喳喳

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

陸委會主委邱垂正今（4日）受訪時指出，馬英九基金會邀陸生團來台，有涉矮化台灣等言論，恐違反陸籍人士來台許可辦法，將蒐集相關訊息後處理。而綠委王世堅受訪時則認為，有特殊目的的統戰當然要嚴格審查、防範在先，但如果有統戰目的就不要通過，通過了就不要再吱吱喳喳，台灣民心堅強，不可能幾位體育明星來就統戰台灣，若如此脆弱早就被統一了。我們不怕被統戰，怕的是中共，中共球星來台我們以禮相待，中共會用英雄式的方式邀請我們球星嗎？球應該丟給中共。

對於陸生爭議言論，王世堅表示，台灣是什麼樣的名稱沒那麼重要去爭論，不同人耳裡、眼裡、嘴裡各自有立場，中華台北、中國台北、中國台灣這些話都不可能再傷害台灣人共同尊嚴，這些稱謂也都對中共不利，大家互相，邀請中共來訪，不管是學者、學生還是選手，這是陸委會同意過來的，當然知道他們背後統戰任務，要就別邀請，既然邀請了就別再批評這些。

王世堅指出，台灣民心堅強，不可能幾位體育明星來就統戰台灣，若如此脆弱早就被統一了。現在85%以上民間聲音都支持台灣主權獨立、維護台灣國格，有信心他們再好、再可愛的人過來，都撼動不了人民愛台灣的心。

王世堅強調，沒有信心的人才會被統戰、淨找一些方式來彰顯自己，比方說馬英九，他對自己沒信心，馬英九當過八年總統，要做那些事情就去吧！但經過陸委會審查後，要就不同意，不然就別多說了，馬英九的企圖都被國人看得很清楚，每個人都要為自己所作所為付出責任，我國2300萬人經過千錘百鍊，隨便幾個人來就被統戰，哪有那麼簡單？那台灣就不會也不該成為一個國家了。

對於兩岸交流，王世堅指出，如果有特殊目的的統戰當然要嚴格審查、防範在先，我們要光明磊落，如果有統戰目的就不要通過，通過了就不要再吱吱喳喳，就像某人說他們高高興興來玩，改天我們國人也受邀，就高高興興去玩。

王世堅舉例，比方說棒球國手們，中共如果有風度也夠膽，就邀請台灣英雄們去訪問，相信他們不敢，我們願意邀請他們球星來，代表我們有信心跟雅量，他們不敢就是害怕，我們不必害怕他們統戰，應該是他害怕我們統戰，這次英雄多成熟、熱愛棒球，林昱珉說小國也可以拿冠軍，講得多好！吉力吉撈連被三振都好高興，當成學習改進的機會，總教練曾豪駒也是，即便日本同意我們開香檳慶祝，曾豪駒馬上回答要把榮譽帶回台灣慶祝、謝謝他們的好意，不該藉由這種勝利騷擾他們的棒球聖殿。

王世堅大讚，從總教練一直到每一位國手，多有胸襟跟雅量，政治上我們也應該像國手們學習，他們為台灣立下非常好典範，尤其是從政者非常好的學習對象，年紀輕輕有如此胸襟，對自己國家有信心，我們不怕被統戰 怕的是中共，中共球星來台我們以禮相待，中共會用英雄式的方式邀請我們球星嗎？球應該丟給中共。

王義川則認為，馬英九基金會當時申請的訪團做了很多承諾，包含不討論政治議題，卻主動對媒體發表高度政治題目，陸委會後續應該會做相關處分，馬英九當過中華民國總統，可以接受中國人來台灣說中國台北？這種話說的出來，馬英九基金會應好好檢討，當初申請時答應多少事，卻都違反承諾，別忘了你當過中華民國總統。