中山女高學生怒發聲明　斥陸媒「馬龍進了盤絲洞」：赤裸裸惡意留言

▲台大、清大、中山女高等被參訪學校的學生，共同發起「校園拒絕統戰、交流應該對等：跨校學生串連拒絕統戰團」記者會。（圖／經民連提供）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九邀請中桌球名將馬龍與陸生團訪台，訪團前往台北市中山女高參訪，不少女學生圍觀，但此畫面卻被中國主流媒體形容是馬龍「進了盤絲洞」。中山女高學生今（4日）發聲明表示，去簇擁中國參訪團的學生，確實有包含馬龍粉絲，然而更多是單純湊熱鬧的同學，網路上不斷流傳我們未打碼的照片，一夜之間，我們便成為了「統戰棋子」與「花痴女高中生」，指責我們的判斷能力不足，更出現「甜喊」、「盤絲洞」、「招待所」或「慰安婦」等解讀，「用偏見來凝視我們，抹去我們在大眾眼中的獨立思辨能力 」。

今清大、中山女高等被參訪學校的學生，共同發起「校園拒絕統戰、交流應該對等：跨校學生串連拒絕統戰團」記者會，中山女高校友李承璦代表中山女高校友工作小組出席記者會，將工作小組訪問了四位老師和十位在校生的內容，由三位中山女高在校生撰寫並同意經過整理後，以不具名方式在記者會上朗讀學生聲明。

中山女高在校生聲明指出，「11月27日中國參訪團的到來，對於我們而言是相當措手不及的。從始至終，我們從未收到來自中山女高校方的最基本的通知公告，更遑論意見徵詢，不僅全程將學生置於事外，更是在學生處於輿論中心時，對學生不聞不問」。

聲明強調，去簇擁中國參訪團的學生，確實有包含馬龍粉絲，然而更多是單純湊熱鬧、覺得能親眼看到奧運金牌很酷的同學，但這不代表所有中山女高學生，更不代表我們就是「中共同路人」。校方在交流前應通知學生，更需要謹慎挑選交流對象。此次事件之所以會引起爭議，正是因為中國參訪團的立場，許多參訪學生都是中國共產黨黨員，此敏感的身分，使中山女高的學生蒙受許多赤裸裸的惡意言論、被當做統戰的宣傳工具。

聲明指出，網路上不斷流傳我們未打碼的照片，強調我們是「女性」「學生」「女校學生」這三個身分，以此指責我們的判斷能力不足，更出現「甜喊」、「盤絲洞」、「招待所」或「慰安婦」等性化和不實的解讀。這些批評雖打著「保護女學生」的旗號，「但實則矮化我們，用偏見來凝視我們，抹去我們在大眾眼中的獨立思辨能力 」。

聲明表示，事發後，網路上的輿論幾乎是一面倒地譴責中山女高的學生。但事實是，在毫不知情、對話空間不對等的情況下，我們的選擇極為有限。

聲明內容也質疑，而校方直到12月3日首次針對網路上的惡意言論「盤絲洞」一說做出的回應，顯蒼白無力，且仍對其他學生在政治與性別上遭受的非議視而不見。我們質疑校方是否真的將學生視為校園的主體，強烈要求學校公布完整的交涉過程，給予中山女高的師生們正面且清楚的回應。

聲明指出，身為此次事件輿論的中心，我們深刻地感受到被錯誤解讀與惡意評論的壓力，一夜之間，我們便成為了「統戰棋子」與「花痴女高中生」，呼籲中山女高校方和所有教育單位，應以捍衛學生為首要責任，而非放任我們被任意、甚至惡意的解讀與攻擊。期待未來的交流活動，能真正的公開透明，尊重學生的意願與權益，避免類似的情況再次發生，「我們並不是任何人的工具或棋子，請給予我們應有的尊重。」

李承璦也重申公開信中訴求，第一、未來在安排交流活動時，應審慎評估活動的動機、目的與參加人員；第二、確保學生在資訊對等、開放的基礎上，與對方進行平等交流；第三、在活動結束後，應讓學生有充分進行心得分享的機會與空間，並以學生的回饋，做為日後調整活動安排的重要依據；第四、若學生遭受任何形式的暴力與不平等對待，校方應主動介入關心，並建立完整的輔導機制，確保學生的身心健康。