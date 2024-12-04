　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中山女高學生怒發聲明　斥陸媒「馬龍進了盤絲洞」：赤裸裸惡意留言

▲▼台大、清大、中山女高等被參訪學校的學生，共同發起「校園拒絕統戰、交流應該對等：跨校學生串連拒絕統戰團」記者會。（圖／經民連提供）

▲台大、清大、中山女高等被參訪學校的學生，共同發起「校園拒絕統戰、交流應該對等：跨校學生串連拒絕統戰團」記者會。（圖／經民連提供）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九邀請中桌球名將馬龍與陸生團訪台，訪團前往台北市中山女高參訪，不少女學生圍觀，但此畫面卻被中國主流媒體形容是馬龍「進了盤絲洞」。中山女高學生今（4日）發聲明表示，去簇擁中國參訪團的學生，確實有包含馬龍粉絲，然而更多是單純湊熱鬧的同學，網路上不斷流傳我們未打碼的照片，一夜之間，我們便成為了「統戰棋子」與「花痴女高中生」，指責我們的判斷能力不足，更出現「甜喊」、「盤絲洞」、「招待所」或「慰安婦」等解讀，「用偏見來凝視我們，抹去我們在大眾眼中的獨立思辨能力 」。

今清大、中山女高等被參訪學校的學生，共同發起「校園拒絕統戰、交流應該對等：跨校學生串連拒絕統戰團」記者會，中山女高校友李承璦代表中山女高校友工作小組出席記者會，將工作小組訪問了四位老師和十位在校生的內容，由三位中山女高在校生撰寫並同意經過整理後，以不具名方式在記者會上朗讀學生聲明。

中山女高在校生聲明指出，「11月27日中國參訪團的到來，對於我們而言是相當措手不及的。從始至終，我們從未收到來自中山女高校方的最基本的通知公告，更遑論意見徵詢，不僅全程將學生置於事外，更是在學生處於輿論中心時，對學生不聞不問」。

聲明強調，去簇擁中國參訪團的學生，確實有包含馬龍粉絲，然而更多是單純湊熱鬧、覺得能親眼看到奧運金牌很酷的同學，但這不代表所有中山女高學生，更不代表我們就是「中共同路人」。校方在交流前應通知學生，更需要謹慎挑選交流對象。此次事件之所以會引起爭議，正是因為中國參訪團的立場，許多參訪學生都是中國共產黨黨員，此敏感的身分，使中山女高的學生蒙受許多赤裸裸的惡意言論、被當做統戰的宣傳工具。

聲明指出，網路上不斷流傳我們未打碼的照片，強調我們是「女性」「學生」「女校學生」這三個身分，以此指責我們的判斷能力不足，更出現「甜喊」、「盤絲洞」、「招待所」或「慰安婦」等性化和不實的解讀。這些批評雖打著「保護女學生」的旗號，「但實則矮化我們，用偏見來凝視我們，抹去我們在大眾眼中的獨立思辨能力 」。

聲明表示，事發後，網路上的輿論幾乎是一面倒地譴責中山女高的學生。但事實是，在毫不知情、對話空間不對等的情況下，我們的選擇極為有限。

聲明內容也質疑，而校方直到12月3日首次針對網路上的惡意言論「盤絲洞」一說做出的回應，顯蒼白無力，且仍對其他學生在政治與性別上遭受的非議視而不見。我們質疑校方是否真的將學生視為校園的主體，強烈要求學校公布完整的交涉過程，給予中山女高的師生們正面且清楚的回應。

聲明指出，身為此次事件輿論的中心，我們深刻地感受到被錯誤解讀與惡意評論的壓力，一夜之間，我們便成為了「統戰棋子」與「花痴女高中生」，呼籲中山女高校方和所有教育單位，應以捍衛學生為首要責任，而非放任我們被任意、甚至惡意的解讀與攻擊。期待未來的交流活動，能真正的公開透明，尊重學生的意願與權益，避免類似的情況再次發生，「我們並不是任何人的工具或棋子，請給予我們應有的尊重。」

李承璦也重申公開信中訴求，第一、未來在安排交流活動時，應審慎評估活動的動機、目的與參加人員；第二、確保學生在資訊對等、開放的基礎上，與對方進行平等交流；第三、在活動結束後，應讓學生有充分進行心得分享的機會與空間，並以學生的回饋，做為日後調整活動安排的重要依據；第四、若學生遭受任何形式的暴力與不平等對待，校方應主動介入關心，並建立完整的輔導機制，確保學生的身心健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
瓊瑤最後公開露面！「我怎麼活過來的」泛淚現身小巨蛋：一生值得
快訊／瓊瑤淡水輕生亡　媳婦電話響4聲就掛斷
快訊／瓊瑤淡水家中輕生亡
南韓「6hrs戒嚴」陷混亂！直擊小港機場擠滿人　旅客沒在怕照
日籍同窗將當古林睿煬翻譯！見證同學開轟感動落淚
藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進罵：水準最低立委就你
46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

歷經生死交關重回崗位　趙少康致歉：侯康落選才讓民進黨繼續亂搞

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅有異見：要就別過、過了別吱吱喳喳

王世堅批戒嚴可恥「在台灣不要想」　「就算國民黨再次執政也不敢」

民進黨「戒嚴文」挨轟　藍議員曝問題大條：黨內有人想重啟魔戒？

藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進罵：水準最低立委就你

中山女高學生怒發聲明　斥陸媒「馬龍進了盤絲洞」：赤裸裸惡意留言

圖／台、美、關島3旗幟高掛國際機場！　賴清德明與關島總督會面

北市爆狼師案市府遭批動作慢　苗博雅：做到該做的事有什麼好得意？

遭檢舉霸凌下屬　數發部鄭明宗：深自檢討接受調查

批綠超愛喪事喜辦　民眾黨團：「戒嚴文」翻車就想推給在野黨

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

歷經生死交關重回崗位　趙少康致歉：侯康落選才讓民進黨繼續亂搞

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅有異見：要就別過、過了別吱吱喳喳

王世堅批戒嚴可恥「在台灣不要想」　「就算國民黨再次執政也不敢」

民進黨「戒嚴文」挨轟　藍議員曝問題大條：黨內有人想重啟魔戒？

藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進罵：水準最低立委就你

中山女高學生怒發聲明　斥陸媒「馬龍進了盤絲洞」：赤裸裸惡意留言

圖／台、美、關島3旗幟高掛國際機場！　賴清德明與關島總督會面

北市爆狼師案市府遭批動作慢　苗博雅：做到該做的事有什麼好得意？

遭檢舉霸凌下屬　數發部鄭明宗：深自檢討接受調查

批綠超愛喪事喜辦　民眾黨團：「戒嚴文」翻車就想推給在野黨

獨／台中太平驚傳母子雙亡！房東查看驚見陳屍屋內

瓊瑤最後公開露面！「我怎麼活過來的」泛淚現身小巨蛋：一生值得了

爬上「西班牙最高橋樑」拍片墜亡！　英網紅摔下64樓高喪命

瓊瑤9歲開始寫作…小說影視化打造「瓊瑤式宇宙」　再婚平鑫濤轟動藝文界

交通部澄清「斑馬線有無行人都要停等」非汽機車　僅大客車適用

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

歷經生死交關重回崗位　趙少康致歉：侯康落選才讓民進黨繼續亂搞

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅有異見：要就別過、過了別吱吱喳喳

警進校園帶走小六生　警察局長認了「有人」建議回派出所處理

開放旅宿的森林系咖啡！日本岡山縣深度遊　5人小木屋萬元內有找

「魔王停車場」休旅後輪懸空　駕駛卡住打倒車檔驚險駛進

政治熱門新聞

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

尹錫悅「最大靠山」將下台　邱毅：他快玩完了

陸委會：馬英九陸生團涉違規

快訊／韓國戒嚴比對文惹議　綠黨團澄清：絕無支持戒嚴之意

綠營護航「尹錫悅戒嚴」　側翼：我們可以比照？

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

名嘴「南韓給了威廉一個強而有力的示範」　貼文炸鍋！本人不忍了

談南韓戒嚴事件　賴清德：用民主團結彼此、更要讓民主永續

南韓宣布戒嚴！北市議員遊韓遇大事　直言「非常緊張的狀況」

韓國戒嚴綠「比對文」惹議　王婉諭要綠黨團道歉：連比喻念頭都不該有

台灣為何不能比照韓國戒嚴？　律師揭2法律理由：目前無法援引

「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨團：將嚴格審視檢討社群作業

王世堅爆氣反廢死：殺人償命　遭民眾狂噓

更多熱門

相關新聞

藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進飆罵

藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進飆罵

國民黨立委羅智強4日在立法院質詢陸委會主委邱垂正時，多次提及民進黨立委沈伯洋，稱沈伯洋反對兩岸交流，認為兩岸交流都是統戰。羅智強質詢到一半，原本人不在場的沈伯洋突然衝進來，要求羅智強不要再造謠，並飆罵，「全立法院水準最低的立委就是你！看看你的名字，缺什麼取什麼！」

訪清大出現五星旗騷動　陸生團高唱台灣民歌

訪清大出現五星旗騷動　陸生團高唱台灣民歌

陸委會批馬英九基金會「不斷違反切結」

陸委會批馬英九基金會「不斷違反切結」

陸媒酸中山女高學生「馬龍進了盤絲洞」　綠斥：對台灣小女生的輕蔑

陸媒酸中山女高學生「馬龍進了盤絲洞」　綠斥：對台灣小女生的輕蔑

陸生稱中國台北陸委會要處分　馬辦回擊了

陸生稱中國台北陸委會要處分　馬辦回擊了

關鍵字：

馬英九共產黨台海局勢陸委會陸生團馬龍中山女高

讀者迴響

熱門新聞

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

尹錫悅「上午行程全取消」！

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面