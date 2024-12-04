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王義川首次站上質詢台！要陸委會主委承諾「立案調查」

▲▼民進黨不分區立委王義川。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲民進黨不分區立委王義川。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

民進黨新上任的不分區立委王義川4日首次站上立法院質詢台，質詢的對象是陸委會主委邱垂正，他在質詢時坦言「第一次很緊張」，但很快就進入狀況，要求陸委會必須對馬英九基金會陸生團引發的爭議立案調查，並進行裁處。

王義川上台之後首先跟邱垂正打了招呼，表示自己是第一次站上質詢台，很緊張。接著，王義川提到，馬英九基金會邀請的陸生團今天去到清華大學，受到與台大同樣的待遇，「他們當時有承諾來了不談政治，照你目前看來，站在陸委會主委的角度，那條紅線踩過去了嗎？」

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陸委會主委邱垂正 海基會副董事長羅文嘉 立法院內政委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正回應，坦白講作為主管機關，他們感到非常遺憾，「我們不希望來台交流的團體，會引起那麼多不同意見的對立衝突，或者傷害台灣人民的情感，這我們絕對不樂見，所以針對這個案件，我們將會同相關機關，審認相關資料，研究是否違反法規，加以判定。」

王義川又問，除了這次這團以外，之前有沒有哪一團像這團這麼誇張的？邱垂正說，他們輔導協助的團非常多，大部分都有按照他們原則上的建議，比如「三不一低調」的規範，「兩岸的團很多，都沒有引起社會的對立，或者是傷害台灣人民情感，從這兩個指標就可以看出來。」

邱垂正提到，事情發生後，他們有提醒馬英九基金會要注意。王義川感到相當驚訝，「你們有說？那他們有反應嗎？有反應的話，說完『中國台北』之後，還又加碼說『中國台灣』？這叫有注意？」

▼王義川2日宣誓就職。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委王義川宣誓儀式 韓國瑜 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

王義川說，「馬英九基金會如果下次又來申請，你們會特別叫他注意什麼嗎？還是都一樣的程序？你們都拿他沒辦法？最嚴重能對申請單位做什麼處分？」

邱垂正回應，對違反相關規定的人，他們會註記身分來嚴審，也有可能一定時間不放行，至於邀請單位的部分，也會根據情節輕重有書面警示，或者一段時間不得再邀請團體來交流，從6個月到5年都可以裁處。

聽了邱垂正的回答，王義川似乎很滿意，他表示，「說到做到喔！這個案子會立案？會請馬英九基金會來說明？會做相關處分？會召開會議？裁處的結果會跟外界公布？」邱垂正皆回答，「會，當然。」

隨後，王義川就走下質詢台，完成了人生第一次質詢。

▲▼立委王義川宣誓儀式 韓國瑜 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

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