陸委會：不歡迎「傷害台灣人民情感」的陸生團

▲陸委會主委邱垂正（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

馬英九基金會邀請的陸生團因「中國台北隊」的發言引起巨大爭議。陸委會主委邱垂正4日在立法院接受質詢，被問到未來還歡不歡迎類似團體，他回答，「如果是這樣的團，會造成國內不同意見的人的對立，傷害台灣人民情感，我們當然是不歡迎！」

邱垂正上午接受國民黨立委賴士葆的質詢，賴士葆提到，中國大陸從2017年就以「中國台北」來稱呼Chinese Taipei，陸生團說出「中國台北」那位女學生當年可能才小學、國中，幾年來受的就是這樣的教育，「她也不是團長，有這麼嚴重嗎？」

▼國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）



邱垂正回應，此案的許多事實還在釐清，包括女學生是不是基金會安排出去講的、所講的內容是否代表整個團隊，「她所說的話確實已經傷害台灣人民的情感，引起台灣不同立場的對立，這都不是我們從事兩岸交流願意看到的，也已經涉及違反大陸人士來台許可辦法，還有基金會當初切結的內容。」

賴士葆詢問陸委會有沒有可能將該團驅逐？邱垂正回答，他們有告訴基金會，相關言論引發國內非常多人的反感，是不妥不當的談話，「我們希望他們依照答應政府、主管機關的聲明，把行程完整走完；當然，我們也會立刻展開行政調查程序。」

▼陸生團參訪清華大學。（圖／記者黃國霖攝）



賴士葆再追問，陸委會不排除今天就將該團驅逐嗎？邱垂正強調，「我們還是希望他們能夠走完行程。」

賴士葆又問，未來類似的團體，陸委會還歡不歡迎？邱垂正說，「如果是這樣的團，會造成國內不同意見的人的對立，傷害台灣人民情感，我們當然是不歡迎！」

陸生團的女學生宋思瑤1日受訪祝賀台灣奪得棒球12強世界冠軍時，以「中國台北隊」來稱呼，還喊話「一起為祖國在棒球領域努力」，受到不少質疑。

馬英九基金會執行長蕭旭岑2日進一步指出，兩岸用語本就不一樣，女學生沒有惡意，「如果真的覺得中國台灣這四個字不能忍受，是不是叫賴清德收回中華民國台灣呢？因為中華民國台灣就是中國台灣。」

▼大批學生舉牌抗議。（圖／記者黃國霖攝）

