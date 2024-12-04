陸委會批馬英九基金會「不斷違反切結」　引發不同立場的衝突

▲陸生團參訪滬尾炮台。（圖／記者黃國霖攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸生團因稱呼台灣的奪冠隊伍為「中國台北隊」，涉及違反「大陸人士來台許可辦法」，馬英九基金會執行長蕭旭岑4日質疑，陸委會的處分就是要斷絕兩岸一切交流，走回戒嚴老路。對此，陸委會主委邱垂正表示，邀請單位也必須遵守規定，請基金會人士注意，「不斷引發不同立場的衝突，這是絕不樂見的！」

邱垂正4日上午赴立法院內政委員會進行業務報告，在接受立委蘇巧慧質詢時，他提到，陸生團以「中國台北隊」稱呼台灣的隊伍是不妥、不當的，也傷害台灣人民的情感，「我們有立即提醒馬英九基金會要注意。」

邱垂正指出，但除了當下的發言，對方後續的發言都涉及違反當初所切結的書面資料，也違反了現有的大陸人士來台許可辦法。

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



邱垂正說，除了邀請的大陸團之外，邀請單位也必須遵守相關規定，包含蕭旭岑的談話也包含在規範內容，「否則以後很多邀請單位會透過交流，來進行政治宣傳，這是我們不同意的！」

對於陸生團被指涉及違反「大陸人士來台許可辦法」，蕭旭岑4日上午批評，「陸委會的處分就是要斷絕兩岸一切交流，民進黨政府要走回戒嚴老路了嗎？」邱垂正回應，邀請單位不斷引發不同立場的衝突，這是絕不樂見的事情，這個案子一定會好好依法處理，「請基金會的相關人士要注意，他給我們的切結書有明確說，不去對外講跟活動無關的政治性言論及宣傳，但他不斷在違反。」

立委蘇巧慧要求邱垂正今日以內就邀集相關單位開會處理此事，邱垂正承諾，他們會先聯繫相關主管機關，包含內政部移民署、教育部，並持續蒐證，以今天召開會議為目標。

在接受立委賴士葆的質詢時，邱垂正更進一步強調，「如果是這樣的團，會造成國內不同意見的人的對立，傷害台灣人民情感，我們當然是不歡迎！」不過，邱垂正也坦言，還是希望該團順利走完行程。

▼馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者周宸亘攝）

