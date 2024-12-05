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買千元地瓜白沙屯當志工！善心男慘死台61線　友悲：他是好人

記者唐詠絮／彰化報導

1名67歲吳姓男子，今(5日)上午開車行經台61線北上189K處時，突然發現後車斗未綁緊，將車停在路肩，就在下車要關起車門時，遭後側聯結車高速撞飛15公尺遠，腹部撕裂傷、氣血胸雙腿變形骨折，當場傷重失去呼吸心跳，送醫仍宣告不治，據悉，吳男上午是要前往白沙屯當志工，沒想到途中發生意外，友人聞訊後相當不捨。

▲遭撞飛小貨車駕駛要前往白沙屯拜拜。（圖／民眾提供）

▲遭撞飛小貨車駕駛要前往白沙屯拜媽祖當志工。（圖／民眾提供）

▲遭撞飛小貨車駕駛要前往白沙屯拜拜。（圖／民眾提供）

▲小貨車駕駛下車遭撞飛15公尺遠。（圖／民眾提供）

吳男車上掛著白沙屯媽祖的賜福護條，還有行車平安護車金紙及工作名牌，而他後車斗放的都是從事水電的相關機具，一名地瓜行的女老闆哽咽說，吳前天（3日）還去地瓜行，花了1000元買地瓜及蜜餞，說要去拜拜當志工，「他是一個好人，夫妻倆為人都很好，也經常作粿去給我吃，他人很好、怎會這樣」，表示聽到他被車撞身亡，心裡非常難過。

▲遭撞飛小貨車駕駛要前往白沙屯拜拜。（圖／民眾提供）

▲遭撞飛小貨車駕駛要前往白沙屯拜拜。（圖／民眾提供）

該起案發於今日上午8時12分許，吳男駕駛自小貨車，停於路肩，吳下車綁好鬆動物品時，沒想到才剛下車，就遭後方行駛於外側車道、41歲錢姓男子駕駛的聯結車高速撞擊，到院時無呼吸無脈搏，外觀診斷血胸、氣胸及雙下肢骨折，上午9時13急救無效，宣告不治。詳細事故肇因，仍待檢警進一步調查釐清。

▲遭撞飛小貨車駕駛要前往白沙屯拜拜。（圖／民眾提供）

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