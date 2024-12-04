台美紐澳日聯手出資建電纜到吐瓦魯！　賴清德見證簽合作意向書

▲總統出席吐瓦魯總理戴斐立國宴。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／隨行報導

總統賴清德4日訪問友邦吐瓦魯，並接受總理戴斐立（Feleti Teo）國宴款待。泰歐致贈台灣支持吐瓦魯興建的國會大樓模型；同時，也見證兩國外長簽署合作意向書，持續推動吐瓦魯海底電纜的布建，這是台灣今年首度與美國、澳洲、紐西蘭、日本等理念相近國家共同出資，建設「中部太平洋電纜」（Central Pacific Cable, CPC）到吐國的支線。

戴斐立在國宴上致贈台灣支持吐瓦魯興建的首棟現代化國會大樓模型給賴清德。隨後，雙方也簽署「中華民國（台灣）與吐瓦魯國深化緊密合作夥伴關係聯合公報」，賴清德也見證兩國外長簽署「中華民國（台灣）及吐瓦魯國中部太平洋電纜（CPC）合作意向書」。

賴清德在致詞時表示，今年是兩國建交45週年，兩國簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」，開啟兩國合作的新篇章，兩國外長簽署合作意向書，持續推動吐瓦魯海底電纜的布建，以及海岸的防治計畫。

賴清德說，台灣、美國、澳洲、日本及紐西蘭等理念相近國家與吐瓦魯共同合作，布建了「中部太平洋電纜」（CPC）連接吐瓦魯支線，用以提升吐瓦魯的聯外通訊品質，吐瓦魯政府為這條電纜命名，採用了吐瓦魯語的「傳統獨木舟」之意，有「連結及前進」的意涵。

賴清德說，今年5月總理戴斐立訪台，以吐瓦魯語的「堅毅」、「漁獲豐收」之意，為台灣贈予的兩艘巡防艇命名，展現出兩國攜手守護海洋資源的深厚情誼。他也提到，明年上半年吐瓦魯的國會大樓將開始動工興建，國會是民意的最高殿堂，台灣透過參與這項興建計畫，不僅代表台灣對吐瓦魯人民的支持，也象徵著兩國共享民主的價值，為深化民主而共同努力。

有關台灣援建吐國國會大樓興建案，是2021年，委由海外工程有限公司（OECC）負責設計監造，已於今年6月完成設計合約簽署，2025年5月動工將聘用大量吐國勞工，為當地創造就業機會，可望於2027年5月落成啟用。

另外，有關台吐太平洋電纜合作意向書，是台灣今年首度與美國、澳洲、紐西蘭、日本等理念相近國家共同出資，建設「中部太平洋電纜」（Central Pacific Cable, CPC）到吐國支線，這會是第一條連接吐國的海底電纜，連接吐國與馬紹爾群島等太平洋友邦。